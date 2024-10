Casa prefabbricata a 18 mila euro, la ordini dal cellulare e le configuri come ti pare e piace: ecco quanto e grande e come montarla

Superfici contenute e moduli configurabili: la rivoluzione della casa in vendita su Amazon regala prospettive di un prossimo futuro.

La situazione immobiliare nel mondo è critica e abbiamo assistito a come in Italia sia ormai davvero complicato acquistare una casa propria e mantenerla negli anni.

Oltre alle numerose spese connesse all’acquisto, come la percentuale per l’agenzia, l’anticipo alla Banca, le spese notarili, ci sono anche ingenti tasse da coprire.

Molti, infatti, sono i giovani che pagano un affitto non riuscendo ad accumulare un piccolo capitale.

Per tutti questi motivi, oltre a fattori di tipo economico e sociale, le case in vendita sull’e-commerce Amazon stanno riscuotendo un certo successo: ecco come sono fatte e il loro costo.

Un pacco che arriva a casa…e all’interno c’è una casa!

A parlare nello specifico di questa incredibile novità è proprio la piattaforma di inserimento o ricerca immobili in vendita o in affitto Idealista. Il sito ha raccontato tutti i dettagli e le caratteristiche di questa casa, composta in moduli e altamente personalizzabile.

La casa di Amazon presenta un telaio in acciaio, e ha dimensioni esterne di 37,17 m2 ed interne di 33,52 m2. I produttori, comunque, hanno avvertito della presenza di modelli più grandi sul mercato. Questa tipologia di abitazioni potrebbe, con gli anni, costituire una vera e propria rivoluzione, visto che presenta tantissimi vantaggi, in primis uno: il prezzo.

Una casa vera e propria per un possibile futuro immobiliare

Grazie alla composizione della casa in moduli, questi possono essere riarrangiati e richiesti in una quantità maggiore per poter creare la casetta dei nostri sogni. Online è specificato che la casa è costruita con materiali ecocompatibili, piuttosto leggeri. Infatti la casa intera ha un peso di 2.500 chili, dunque può essere montata e smontata in tempo breve, con l’ausilio di un macchinario.

L’abitazione è presentata come altamente resistente a infiltrazioni di acqua e pericoli legati al fuoco, oltre a un’ottima predisposizione per affrontare eventi catastrofici ambientali e climatici, come forti venti, terremoti o altro. Il costo della casa, che è completa di impianti e persino alcuni elementi di arredo, è attualmente di soli 18.919 euro e se ordinata può arrivare nell’arco di un solo mese. Non si tratta di un prodotto che ancora si è diffuso al punto di portarci a pensare che sarà la nuova casa per eccellenza: è ancora presto per dirlo.