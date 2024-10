Il Governo ha deciso, sì ai voucher: lavoratori, arrivano 40 mila euro SUBITO: ecco come averli, sbrigati, è un’occasione unica

Il Governo ha proposto dei voucher per avvisare una determinata categoria di lavoratori. Se ci rientri allora potrai fare i salti di gioia.

In questo periodo il settore economico sta mettendo la dura prova tantissimi italiani, ma per fortuna si può contare su una serie di supporti economici messi a disposizione dal Governo. Stiamo parlando in linea generale dei bonus, ma è fondamentale rispettare dei requisiti.

A breve molti potranno usufruire della Carta per i nuovi nati che permette ai genitori che hanno un ISEE entro i €40.000 di affrontare le prime spese per ogni nato con €1.000. È stato anche preso in considerazione il potenziamento del Bonus asilo nido, chiaro segno che le famiglie con la prole ancora in fasce non sono stati abbandonate al loro destino.

In realtà sono stati presi in considerazione tutti senza escludere nessuno proprio per dare modo di vivere serenamente senza la paura di non poter arrivare a fine mese. In questo caso il Governo ha dato un occhio di riguardo mettendo a disposizione una bella cifra.

Secondo quanto riportato sul sito venetoreport.it pare che ci sia l’intenzione di investire su una determinata categoria di lavoratori. Ecco di quale si tratta.

Una grande novità per una categoria di lavoratori

È stato pensato anche un voucher di un importo davvero considerevole. Ma chi ne può beneficiarne e come funziona? Prima di tutto bisogna rispettare dei requisiti per poter usufruire di questo supporto economico noto come Decreto Coesione.

È un incentivo economico che arriva a sfiorare la cifra di €40.000 e lo scopo è dare la possibilità di fare dei finanziamenti. Questo voucher è stato pensato per i giovani che fanno fatica a trovare un lavoro e allora fa una scelta coraggiosa soprattutto in questo momento storico dedicato da un punto di vista economico.

Ecco tutte le informazioni utili per avere il voucher

Il voucher è stato realizzato per gli under 35 che hanno intenzione di costruire una carriera autonoma aprendo una partita IVA. In questo modo chi vuole investire su una determinata attività con spiccate doti imprenditoriali ha la possibilità di passare dalle parole ai fatti.

Il massimale standard del voucher va da 30.000 a 40.000 euro, però in alternativa ci può essere un contributo a fondo perduto pensato per coloro che hanno bisogno di soldi per avviare un’azienda propria. In tal caso c’è una copertura di spese fino al 65% con investimenti fino a 120 mila euro. Da non dimenticare Resto al Sud 2.0 , ovvero una misura che incentiva le attività imprenditoriali nelle zone del Sud o in quelle sismiche. Ci sono dei voucher che vanno dai 40 ai €50.000 e si copre il 75% delle spese per aprire nuove aziende.