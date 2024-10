“Aiuto, ho WhatsApp pieno e bloccato”: ecco il SEGRETO dello SVUOTA CESTINO I Libera spazio come se non ci fosse un domani con un touch

Coloro che hanno problemi con la memoria di WhatsApp devono sapere che si possono risolvere in pochissimi secondi. Una volta svelato il segreto tutto risulterà essere più facile.

Ormai WhatsApp è il mezzo di comunicazione più utilizzato in assoluto dalle persone. Ha stravolto completamente in modo di relazionare con chi ci circonda e anche con coloro che sono geograficamente distanti da noi. Infatti oltre alle chiamate è possibile anche fare delle videochiamate proprio per accorciare le distanze.

All’inizio quest’app fu ideata per dispositivi mobili e in un secondo momento fu proposta anche la versione per computer desktop. Non tutti sanno che fu un’idea di due ex dipendenti di Yahoo!, i quali dopo essere stati respinti da Facebook, hanno investito i loro risparmi sull’applicazione ormai più nota a livello mondiale.

Il successo è stato tale che nel 2014 Facebook decise di acquistare WhatsApp e Mark Zuckerberg divulgò la notizia e fu così che WhatsApp diventò l’app di messaggistica con oltre 600 milioni di utenti attivi. È possibile scambiare messaggi testuali, inviare non solo immagini, condividere la posizione geografica e tanto altro ancora.

Tuttavia molti non conoscono alla perfezione WhatsApp e lo dimostra il fatto che a un certo punto la memoria del cellulare risulta essere piena. In realtà esiste un metodo infallibile e molto semplice da applicare per avere più spazio.

WhatsApp bloccato? Ecco la soluzione

Quante volte capita di ricevere foto, video, audio e documenti nell’arco di una giornata? La quantità varia in base a determinate situazioni, però una cosa è certa: con la memoria piena e il dispositivo cellulare non potrebbe funzionare alla perfezione.

Secondo quanto riportato sul sito abruzzo.cityrumors.it pare che ci sia un modo per liberare lo spazio sul dispositivo cellulare svuotando WhatsApp. In questo modo si potranno avere a disposizione più GB. Andiamo a scoprire cosa occorre fare per non avere più questo tipo di problema.

Semplici passaggi per risolvere il problema

Molti peccano della presunzione di conoscere benissimo quest’app di comunicazione, ma in realtà non è così perché si può dire che si sfrutta solo il suo 50%. Infatti non è nota l’esistenza di un “cestino” che permette di avere indietro tantissimi GB. Il procedimento da seguire risulta essere abbastanza semplice, quindi si impiegheranno pochi minuti.

Bisogna cliccare su Memoria interna o Primaria e controllare ogni singola cartella (Android, media, com.whatsapp, WhatsApp e database). Al loro interno si trovano dei file e quelli più vecchi si possono eliminare. Si consiglia di fare quest’operazione con estrema pazienza e attenzione perché si potrebbero eliminare dei file che in realtà sono importanti.