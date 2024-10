Bollo auto, non ti svenare inutilmente: se lo versi in questo modo, risparmi tantissimo I Non lo sa quasi nessu

C’è un modo per evitare di pagare caro il bollo auto, se lo versi in questo così risparmi veramente. Ecco il segreto.



Il bollo auto pesa quasi come una mannaia sulla testa delle famiglie italiane. Non è certo semplice far quadrare i conti, ancora meno lo è quando arriva il momento di pagare le tasse.

Comunemente lo chiamano tassa di possesso, viene gestita dalle regioni e in genere l’importo viene determinato in base a quelle che sono le caratteristiche delle auto stesse. In particolare è determinante sull’importo da saldare la potenza del motore.

A dover provvedere al pagamento del bollo è il proprietario della vettura, salvo i casi in cui si possa godere dell’esenzione prevista per tale tassa.

Ma se non si può godere di esenzione potrebbe essere comunque possibile un notevole risparmio.

Se non si fa parte degli esenti, si può sempre risparmiare

Come accennato in precedenza ci sono alcuni casi in cui è possibile godere di esenzione dal bollo auto. Attualmente a godere di esenzione sono le automobili ibride ed elettriche. Per il momento le ibride possono beneficiare di esenzione per i primi 3 anni dall’immatricolazione, mentre le elettriche per i primi 5 anni. Possono poi beneficiare dell’esenzione i mezzi che sono intestati a persone invalide che possono godere dei vantaggi economici della legge 104. Inoltre godono di esenzione tutte le automobili che hanno più di 30 anni.

Per tutti gli altri, la brutta notizia è che ancora ci sarà da pagare il bollo auto a lungo, nonostante vi sia però, la possibilità di risparmiare una buona percentuale sul bollo auto.

Pagare non sarà più un problema

Adottando questo semplice trucchetto sarà possibile risparmiare sul bollo auto. Sembra che la scelta più conveniente sia quella di affidarsi al pagamento online grazie alla possibilità di ricevere promemoria per non dimenticare il pagamento, oltre a ricevere il cashback sugli importi pagati. Un modo per riuscire non solo a risparmiare, ma anche a non perdere tempo per provvedere al pagamento.

Un metodo che in alcune regioni permette anche di beneficiare di uno sconto ulteriore, come per chi decide di sfruttare la domiciliazione bancaria. Un modo per evitare i pagamenti in ritardo e le dovute, eventuali sanzioni. Quindi una netta convenienza rispetto a quelle che sono le normali possibilità di pagamento. Nel merito, lo sconto è del 10 per cento, che diventa doppio – 2o per cento – se si dimostra di essere pagatori puntuali. Bisogna però controllare se questa procedura è attiva nella propria Regione di appartenenza.