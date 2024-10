Bonus conto corrente: hai controllato il tuo? Da questa settimana stanno accreditando un assegno INPS I Non se lo aspettava nessuno, soldi in più in entrata

Hai controllato il tuo conto corrente di recente? In questa settimana ci sono stati gli accrediti da parte dell’INPS.

L’INPS ha fatto partire i flussi per quello che riguarda uno degli assegni di cui potranno beneficiare moltissimi italiani. Questo è il motivo per cui, se ancora non hai controllato il tuo conto corrente è il momento di farlo, potresti aver ricevuto il denaro e non essertene nemmeno accorto.

Come spesso succede i calendari a cui sono interessati coloro che attendono un pagamento, vengono pubblicati dall’INPS con largo anticipo. Ma ci sono volte in cui, all’ultimo momento, ecco che arriva proprio quel pagamento che si attendeva.

Questo è quello che sarebbe successo proprio in questo mese di ottobre. Se ancora non hai ricevuto il bonifico comunque ci sarà modo di ricevere in tempi brevi l’accredito.

Ecco allora cosa c’è da sapere a riguardo dei versamenti da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

L’INPS ci ha già abituato a bonus straordinari

Negli ultimi anni ci si è abituati a sentir parlare di bonus straordinari, per riuscire a migliorare la condizione economica del nostro paese. La crisi economica ha reso evidente come, per gli italiani, sia indispensabile ricevere un aiuto da parte dello Stato. Proprio questo ha fatto in modo che, nel momento in cui si provvede ai lavori sulla Legge di Bilancio si decida di stanziare dei fondi per poter aiutare la popolazione intera.

Ma questo bonus, in pratica, spetta a una specifica fascia della popolazione. Come per ogni ammortizzatore sociale, occorre riuscire a rientrare in quelli che sono i requisiti chiave, che non sempre si fermano al solo ed esclusivo reddito annuo. Questa volta è un altro il criterio in base al quale viene concesso il beneficio, che dimostra come si abbia un occhio di riguardo nei confronti delle famiglie.

Dal 16 di ottobre sono partiti i bonifici

I primi bonifici sono partiti il 16 di ottobre. Si tratta dell’Assegno Unico Universale Figli a Carico, misura che da più di un anno, ormai, è andata a sostituire quelli che sono i bonus che venivano concessi alle famiglie in cui le coppie sono diventate dei neo genitori. L’Assegno Unico viene concesso per ogni figlio presente all’interno del nucleo familiare con maggiorazione per i primi 3 anni del bambino e nel caso in cui siano presenti 3 o più minori.

Ogni mese le date in cui è possibile constatare che l’importo è stato accreditato sono grossomodo le stesse.