Castagne cotte in un minuto: il trucchetto delle ‘ottobrate della nonna’ I Perché perdere ore inutili quando puoi fare così

In un solo minuto puoi avere le tue castagne cotte in maniera perfetta. Il trucco di quelle che sono note come le ottobrate della nonna è alla portata di tutti.

L’autunno è una delle stagioni preferite da molti. Il motivo? Beh a noi ci sembra abbastanza semplice comprenderlo. Innanzitutto i colori caldi, il fresco che arriva ad allietarci subito dopo un’estate che ha creato non poche problematiche, i bambini che tornano a scuola e le castagne.

Che poi, in effetti, non sappiamo nemmeno se sia giusto metterle all’ultimo posto tra i motivi per cui in molti amano l’autunno. Le castagne sono il tipico frutto di questa stagione, un vero e proprio simbolo di serate passate di fronte al camino o a passeggio per la città con un po’ di caldarroste in mano.

Probabilmente le castagne hanno anche un non so che di romantico, qualcosa che rimanda a ricordi caldi e confortevoli. Ovviamente le caldarroste che si possono comprare in strada hanno il loro perchè, ma prepararle in casa è tutta un’altra storia. Proprio per questo motivo in molti si chiedono quale sia il trucco per castagne perfette.

Ecco allora come preparale in pochissimi minuti. Un metodo di cottura semplicissimo.

Le castagne nella giusta quantità, non dovrebbero mai mancare

La realtà è che le castagne sono in alimento che, inaspettatamente, si rivela essere un grande alleato per il nostro corpo. Ricche di nutrienti, hanno a loro favore un’importante facilità nel prestarsi a diversi utilizzi. Al loro interno alassina, arginino, acido smartico, glutammato e amminoacidi essenziali. Un alimento che coopera alla bellezza della pelle e dei tessuti.

Considerando il grande contenuto di carboidrati è opportuno non esagerare con il loro consumo. Ma se vuoi conoscere come prepararle in pochi minuti, ti sveliamo il segreto, ma ti occorrerà una friggitrice ad aria, la star di molte cucine.

Lei la vera star della cucina

Attualmente la friggitrice ad aria è la vera star della cucina, il must have di molti. Per la preparazione delle castagne può essere veramente molto utile. Sarà sufficiente mettere le castagne a mollo per 30 minuti, dopodiché si intagliano e infine si inseriscono nel cestello con un pizzico di sale. Cottura a 200 gradi per 16 minuti e il gioco è fatto, avrai delle castagne perfette in poco più di un quarto d’ora.