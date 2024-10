Allarme: fai attenzione a questo elettrodomestico, lo usi tutti i giorni ma ti può uccidere I Ecco cosa fare per evitare tragedie domestiche

C’è un elettrodomestico potenzialmente letale che tutti abbiamo in casa e utilizziamo quotidianamente: ecco le accortezze per evitare un finale tragico.

La domotica o, più in generale, la presenza di elettrodomestici all’interno delle abitazioni sembra aumentare sempre di più a ogni anno che passa.

Grazie alle nuove tecnologie e, contemporaneamente, a causa del poco tempo a disposizione per eseguire i compiti domestici, sono sempre di più gli accessori elettrici di cui si ha bisogno nell’ambiente casalingo.

Tra i più rivoluzionari ci sono asciugatrice e robottino lava pavimenti: due elettrodomestici relativamente nuovi sul mercato che ancora non hanno raggiunto tutte le case degli italiani.

Bisogna, però, sempre porre una certa attenzione nel maneggiarli: soprattutto un elettrodomestico potrebbe causare danni tali da porre fine alla vostra esistenza.

L’elettrodomestico pericoloso, ecco come maneggiarlo

Bisogna innanzitutto ricordare che gli elettrodomestici, anche se vengono usati ogni giorno, presentano tutti, essendo di fatto delle macchine, una percentuale di rischio nell’utilizzo, in alcuni casi più alto che in altri. Dal rischio di lasciare il gas acceso per dimenticanza o malfunzionamento, a quelli insiti nell’uso di un elettrodomestico come un microonde, anche in casa ci sono numerosi pericoli che non possiamo non affrontare, con un po’ di attenzione.

Alcuni di questi, comunque, sono ancora considerati necessari rispetto ad altri, che vengono visti come accessori superflui, anche se utili: ad esempio non in tutte le case è presente la friggitrice ad aria, l’asciugatrice o il condizionatore. Un potenziale pericolo che può persino giungere a una tragedia è legato proprio a uno degli elettrodomestici più diffusi, ovvero la lavatrice.

Attenzione alla lavatrice, potrebbe uccidervi

Se avete mai fatto un trasloco sapete quanto sia faticoso, anche con l’aiuto di amici o parenti, spostare ogni cosa da un posto alla vostra nuova abitazione: dagli oggetti più piccoli, comunque stipati in pesanti scatoloni, a quelli più ingombranti, trasportabili in due o più persone. Tra questi ultimi possiamo annoverare la lavatrice, elettrodomestico che non può certo essere trascurato quando ci si trasferisce o si vuole semplicemente arredare la casa in modo diverso.

Nel caso in cui bisogna portarla per parecchi metri, è necessario affidarsi a dei professionisti del settore: potrebbe accadere, infatti, che trasportandola anche in due, questa possa scivolare e andare a schiacciare una persona, provocandole delle lesioni interne dal quale potrebbe non riprendersi. In alcuni casi questo tipo di traumi causati da oggetti ingombranti e pesanti possono persino portare al decesso.