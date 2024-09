Questo è un Paese per “vecchi”: gioia 65enni, piovono agevolazioni | Tari, ticket, esenzioni, è un autunno d’oro

Buone notizie per gli over 65: in arrivo una vera pioggia di agevolazioni in tutti gli ambiti. Il risparmio è assicurato.

L’Italia è un Paese per vecchi, in tutti i sensi. Secondi i dati Istat, un italiano su 4 ha più di 65 anni. Un dato in crescita rispetto agli ultimi anni.

E questo 2024 ha segnato anche un vero record storico: 22.500 ultracentenari, aumentati di 2000 individui in un anno.

Un patrimonio culturale di tradizioni, come ben sappiamo. Un tesoro di racconti e ricordi del tempo che fu, da salvaguardare e aiutare.

E lo Stato per il prossimo anno ha in serbo numerosi aiuti per questa grossa fetta di popolazione: pioggia di agevolazioni per gli over 65. Scopriamo qualcosa di più.

Agevolazioni: quali per gli over 65

Le notizie delle nuove agevolazioni previste per il prossimo anno che riguarderanno gli over 65 fanno gioire milioni di persone. Molti comuni prevedono l’esonero della Tari, ovvero la tassa sui rifiuti, per gli ultra 65enni. Il requisito come sempre è un Isee basso, compreso tra i 6mila e i 9mila euro. Essendo una misura diversa da comune a comune, conviene informarsi per poter presentare la domanda presso l’Ufficio tributi del proprio. Altro interessante aiuto riguarda un tema molto caro ai più “maturi”: la salute.

Parliamo dell’esenzione dal ticket sanitario. Color che superano i 60 anni e un reddito familiare fino a 8.263,31 euro sono esenti, ma la cifra sale a 11.362,05 euro in presenza di un coniuge e di altri 516,46 euro per ogni figlio a carico. La domanda deve essere rinnovata ogni anno entro il 31 marzo.

Pioggia di aiuti ed esenzioni

E poi ancora, non pagano il canone Rai gli over 75 con reddito familiare complessivo fino a 8 mila euro. E chi ha superato i 60 anni può viaggiare con qualunque mezzo – treno, bus urbano, persino traghetti – usufruendo di particolari sconti, che cambiano per ogni compagnia. Gli ultra 65enni con Isee che non supera i 18mila euro possono aprire un conto corrente postale senza spese di gestione, con un numero gratuito di operazioni. e sono gratuiti i pagamenti dei bollettini.

Infine, una vera novità è costituita dall’assegno di assistenza, destinato agli over 80 con Isee inferiore a 6mila euro titolari di indennità di accompagnamento. A loro spetta un assegno di 531,76 euro più altri 850 euro per l’assistenza, per un massimo di 1.380 euro mensili. Per informazioni su tutti questi aiuti, e per sapere se se ne potrà beneficiare, consigliamo come sempre di rivolgersi ad un patronato cha possa indirizzare al meglio.