Dal 1° Ottobre resti a piedi: divieto transito totale, regola immediata I Ti conviene andare in bici, se ti beccano ti tolgono via tutti i soldi

Se non stai attento rischi di pagare delle multe salate. Per evitare un simile dispiacere per il portafoglio devi essere aggiornato su alcune novità introdotte in una città italiana.

La multa non è altro che una sanzione pecuniaria destinata a chi non rispetta le regole del Codice della Strada. Esse sono importanti per garantire la corretta circolazione di mezzi di trasporto. Forse non tutti sanno che ai tempi dell’Impero Romano furono introdotte le prime norme, precisamente da Giulio Cesare con la Lex Iulia Municipalis.

Le norme si apprendono quando ci si reca presso un Ufficio della Motorizzazione Civile e si paga un corso sia di teoria che di pratica. Alla fine bisogna sostenere due esami e la patente è assicurata. Purtroppo molti alla guida sono distratti e nella maggior parte dei casi tutto dipende dal dispositivo cellulare.

Per non parlare di chi ignora i limiti di velocità in determinati tratti di strada. Anche chi non rispetta il semaforo rosso può andare incontro a delle spiacevoli situazioni. Ovviamente il valore della multa varia in base alla gravità della situazione, in quanto c’è anche il rischio di avere meno punti sulla patente.

Altrettanto importante è rispettare le aree con segnali stradali che indicano il divieto di transito. Qualcuno può pensare alle zone ZTL, ma non solo. In una città del Nord, per esempio, sono stati presi dei provvedimenti.

Nuove norme stradali, ecco dove sono state introdotte

Stiamo parlando della capitale della moda italiana, ovvero Milano. Capoluogo della Lombardia, è un polo finanziario famoso anche per ristoranti e negozi esclusivi. Non c’è da stupirsi del fatto che sia una delle mete turistiche più ambite del nostro Paese.

Secondo quanto riportato sul sito gazzetta.it ci sono alcune aree dove saranno attivati dei divieti a partire dal mese prossimo. Se non ti documenti potresti ricevere a casa delle multe salate. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

A Milano divieto di transito e il prezzo nuovo del ticket

Non tutti sanno che Milano ha delle aree contrassegnate da una lettera. In questo caso stiamo parlando dell’area C dove sono arrivati i nuovi divieti che hanno l’obiettivo di limitare l’accesso dei veicoli al suo interno. Questi divieti riguardano anche le auto Euro 3 a benzina.

A tal proposito il comune ha voluto far tornare l’obbligo di installazione dei sistemi di segnalazione dell’angolo cieco per autocarri della categoria N3 (utilizzati per il trasporto merci oltre le 12 tonnellate) e N2 (idonei per il trasporto merci con un peso che oscilla da 3,5 tonnellate a 12. Da non dimenticare di pagare il ticket per l’ingresso all’area C aumentato di 2,50 euro, dunque 7,50 euro d’ora in poi sarà.