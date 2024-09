Vuoi l’auto nuova ma sei a secco? Lascia stare il salvadanaio, te la regala la Meloni: per te, oltre 13 mila euro di bonus

13 mila euro di bonus che te li da direttamente la Meloni, se devi acquistare un’auto nuova ma non ha denaro, questa è la soluzione.

Tutti d’accordo con il bisogno di dover socializzare con le tanto temute e tanto odiate automobili elettriche. Certo quest’ultime non si sono presentate nel migliore dei modi, questo lo dobbiamo ammettere, purtroppo ce ne hanno dette di tutti i colori e noi, ci abbiamo anche creduto.

Occorrono ore per la ricarica (falso), si danneggiano facilmente, perchè alcune auto a motore termico non lo fanno? Insomma, è vero che i primissimi modelli dovevano ancora fare molta strada, ma adesso le case automobilistiche hanno lavorato duramente per migliorare l’offerta.

Un lavoro che, ovviamente, richiede un esborso economico notevole, questo vuol dire sostanzialmente che, le auto a motore elettrico hanno un costo molto più elevato rispetto ai modelli del passato, ma lo stato italiano ha pensato a tutto e propone degli ecoincentivi molto interessanti.

Ma prima di proseguire chiariamo una cosa molto importante, gli ecobonus previsti sono rivolti tanto alle auto elettriche, quanto alle ibride o comunque quelle ad emissioni molto basse. Il tutto per riuscire ad avere un ambiente molto più pulito, come ci chiede anche l’Europa.

Una piattaforma appositamente pensata

Quella che è stata introdotta è la piattaforma Mimit, attraverso la quale i concessionari sono in grado di inviare le domande per quello che riguarda gli ecoincentivi per l’acquisto di nuovi mezzi poco inquinanti. Dopo mesi e mesi di rinvii, finalmente il momento è arrivato anche grazie ai milioni che sono stati destinati al settore automobilistico.

Gli ecoincentivi saranno disponibili fino ad esaurimento dei fondi e l’importo di cui si potrà godere dipenderà dalla tipologia di automobile che si decide di acquistare. A provvedere alla richiesta saranno gli stessi concessionari.

Cosa sapere a riguardo

Grazie agli incentivi che sono stati pensati dallo Stato sarà possibile acquistare una vettura a basse emissioni. Si avrà accesso a degli sconti veramente importanti su tutti i modelli di automobile. proporzionale proprio alla classe di omologazione, l’importo dell’ecobonus si lega anche alla rottamazione di un vecchi mezzo.

L’importo massimo a cui è possibile attingere con un ISEE che non superi i 30 mila euro è di 13.750 euro, più della metà del valore di macchine di un certo spessore.