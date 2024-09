Addio al check-in: da adesso se prendi il treno fai tutto in automatico I Fine stress, basta file, un click e sali a bordo

Una notizia che permette di viaggiare in treno in modo ancora più facile: non vi è più alcuna procedura di check in, sali e parti.

Il treno è uno dei mezzi preferiti da tantissimi viaggiatori, visto che presenta una serie di vantaggi rispetto sia al viaggio con un mezzo proprio sia al viaggio in aereo – se prendiamo in considerazione le modalità di spostamento più utilizzate.

Ad esempio ha il vantaggio di non dover presentarsi in stazione ore prima, come invece è necessario fare per prendere l’aereo visti i numerosi controlli adottati negli anni, rispetto alla macchina ovviamente non è necessario pagare il carburante né stancarsi stando ore alla guida o rischiare di incappare nel traffico.

Inoltre è possibile godere di paesaggi meravigliosi passando tra città e zone rurali, un viaggio che ha del romanticismo. Negli ultimi tempi Trenitalia ha, inoltre, apportato una modifica importante alla modalità di fruizione dei biglietti, un cambiamento che è entrato in funzione prima di quanto annunciato in precedenza dalla compagnia nazionale.

Si tratta dell’eliminazione di una procedura che doveva essere svolta direttamente dai titolari del biglietto, una azione diventata inutile quanto anacronistica per il viaggio in treno e il controllo dei biglietti da parte del personale a bordo. Ecco dal 21 settembre cosa cambierà.

Check in, la procedura si velocizza, non serve più

Così recita l’annuncio di Trenitalia: “in anticipo rispetto a quanto comunicato nei mesi scorsi, il biglietto digitale regionale si validerà automaticamente all’orario di partenza programmata del treno acquistato e non sarà più necessario fare il check-in”.

In questo modo la procedura per l’acquisto del biglietto e soprattutto per la convalida del viaggio a bordo dei regionali Trenitalia è ancor più snellita. In precedenza, infatti, era necessario ricordare di convalidare il biglietto prima di salire a bordo del mezzo: una convalida facile da dimenticare specialmente se si arriva appena in tempo per non perdere il treno.

Novità per i treni regionali, si può salire anche al volo

Trenitalia ha spiegato che “questa novità è stata pensata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori, offrendo una maggiore comodità e riducendo il rischio di dimenticare di validare il biglietto prima di salire a bordo”.

Non si incontreranno variazioni in merito alla possibilità di cambio del biglietto, il quale sarà, però, validato automaticamente all’orario di partenza del treno. “L’esperienza di viaggio diventa più semplice e sostenibile, oltre alla possibilità per i passeggeri di ricevere sul proprio dispositivo le informazioni relative al viaggio”, ha concluso la compagnia di trasporto.