Tornano i fringe benefit: pioggia di bonus fino a 2000€ per tutti i dipendenti | Chiedi al tuo datore di lavoro

Novità per quanto riguarda i fringe benefit in vista della legge di bilancio 2025: un bonus di 2000 euro per i dipendenti.

I fringe benefit sono quella parte di retribuzione che è costituita da beni e servizi: si tratta di uno dei fattori attraverso i quali le persone valutano un contratto di lavoro che gli viene offerto, e possono contemplare una serie di vantaggi.

Attualmente i fringe benefit presentano di una soglia di esenzione di 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, mentre per gli altri il limite è pari a 1.000 euro. Inoltre, possono essere utilizzati per coprire spese come affitti o mutui per la prima casa.

A quanto pare, però, il Governo sta lavorando a una modifica riguardante questo aspetto, tra varie altre cose, per quanto riguarda la nuova legge di bilancio che andrà a disciplinare una serie di aree economiche nel 2025.

Molti temono che la situazione possa peggiorare, invece sembra che, almeno per quanto riguarda i fringe benefit, i provvedimenti saranno pensati per andare incontro ai dipendenti: ecco qual è la principale variazione che attualmente è in campo.

Fringe benefit, nel 2025 alcune variazioni

Bisogna tenere a mente che i fringe benefit, purché non superino i limiti imposti dalla legge, non concorrono alla formazione del reddito proprio per la loro natura di benefici aggiuntivi rispetto al netto della retribuzione del dipendente.

Pertanto questi non sono soggetti a tassazione purché non superino la soglia stabilita, ed è proprio questa soglia che potrebbe subire una modifica determinata dalla nuova legge di bilancio: ecco cosa potrebbe cambiare.

Cambia la soglia per la tassazione

Se per quest’anno, come già detto, la soglia di tassazione varia in base al nucleo familiare, nello specifico in base alla presenza o meno di figli a carico, sembra che l’intenzione del Governo per il 2025 sia quella di uniformare tale limite, non operando più questa distinzione tra le due situazioni familiari.

L’intenzione è quella di stabilire un tetto unico che si collocherebbe tra 1.500 e 2.000 euro per tutti i lavoratori e le lavoratrici: si tratterebbe di una ottima opportunità anche per le persone che non hanno figli a carico, che non dovranno, dunque, sottostare alla presenza di una soglia di tassazione differente. Non resta che attendere la legge di bilancio 2025 per vedere confermato questo provvedimento che va in favore della totalità dei dipendenti italiani.