Bonus libri, richiedilo subito: come ottenere il contributo nella tua regione, ognuna decide per sé

Puoi richiedere immediatamente il contributo dalla tua regione per il bonus libri. Non perdere l’occasione di avere il denaro.

Settembre vuol dire che le scuole stanno per iniziare di nuovo. I nostri bambini e ragazzi sono ormai pronti per tornare tra i banchi di scuola, i genitori lo sono un po’ meno. Anzi, in realtà i genitori da giugno hanno fatto partire il conto alla rovescia affinché i bambini tornassero a scola e si tornasse alla normalità, ma ciò che temono è la spesa da affrontare affinché i bambini possano andare a scuola con tutto il necessario.

L’aumento dei prezzi ha, ovviamente, interessato anche tutti i prodotti di cancelleria, dai quaderni, agli astucci, dalle penne, fino ai diari.

Poi, ci sono i libri, per loro vale la pena fare un discorso a parte, perchè sono la maggior voce di spese che i genitori devono sostenere affinché si possa affrontare l’anno scolastico nella maniera giusta. Quella del costo dei libri è ormai una storia piuttosto datata.

I libri che cambiano di anno in anno non permettono ai genitori di utilizzare gli stessi anni dell’anno prima, senza pensare poi all’impossibilità di utilizzare i libri usati. Quindi, anche chi ha più figli, non può certo pensare in un passaggio di figlio in figlio. Fortuna che il bonus alleggerisce la spesa.

Il bonus per i libri, cosa sapere

La Codacons non ci offre di sicuro delle buone notizie. Secondo le sue stime per l’anno scolastico 2024/2025 le famiglie spenderanno in media 1300 euro a studente. Una spesa che, ovviamente, mette tutti in grandissima difficoltà e proprio per aiutare le famiglie è stato deciso di aprire le domande per il bonus per l’acquisto di libri di testo e materiale scolastico.

Possono accedere al bonus gli studenti delle scuole secondarie, di primo e di secondo grado. L’importo a cui si potrà avere accesso dipenderà dal valore dell’ISEE che viene presentato nel momento della richiesta.

Le regioni che permettono di avanzare la domanda

Il contributo è a livello regionale e i territori in cui è aperta la possibilità di accedere al bonus sono: Abruzzo, Lazio, Campania, Lombardia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto e Toscana. Nella regione Lazio l’ISEE non deve superare i 15.493,71 euro, le altre regioni hanno fissato internamente quello che è il loro limite reddituale.

Sui siti delle regioni è possibile trovare tutte le informazioni di cui si ha bisogno per procedere con la richiesta. Presenti anche i moduli per riuscire a inoltrare la domanda.