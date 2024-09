Non attaccare mai questi due elettrodomestici alla stessa ciabatta multipresa | Ti va a fuoco la casa

Se non vuoi che la tua casa vada a fuoco, allora non dovresti mai attaccare questi 2 elettrodomestici alla multipresa. Rischi grosso.

Le ciabatte multipresa sono molto utilizzate in ognuna delle nostre case. Scommettiamo che anche tu che ci stai leggendo proprio in questo momento ne hai almeno un paio attaccati ai tuoi elettrodomestici. Troppo spesso le case sono ma organizzate per quello che riguarda le prese elettriche, proprio per questo motivo le ciabatte multiple se si rivelano estremamente funzionali.

Una sola presa può permettere di utilizzare molti più elettrodomestici, proprio grazie alla ciabatta. In commercio se ne possono trovare veramente tantissime, alcune anche smart, comandabili attraverso un telecomando un dispositivo mobile.

Tra le preferite di coloro che vogliono risparmiare del denaro, ci sono sicuramente quelle che possono essere spente. Infatti alcune multi prese sono dotate di un pulsante di accensione che permette di staccare completamente l’afflusso di corrente con un semplice clic.

Nonostante nella maggior parte dei casi se si acquista una ciabatta di elevata qualità, non si corre alcun rischio, purtroppo ci sono alcuni elettrodomestici che non possono essere assolutamente utilizzati tramite una multipresa. Purtroppo il sovraccarico potrebbe essere veramente troppo e mandare in cortocircuito l’intero sistema.

Come sapere se una ciabatta è di elevata qualità

Quando si tratta di corrente elettrica, ci si deve affidare solo ai migliori prodotti, se non si vuole rischiare in alcuni casi addirittura la vita. La ciabatta è sicuramente uno strumento molto utile, che però non sempre può essere utilizzato. Si rivela indispensabile che questa abbia una sorta di controllo per quello che riguarda i picchi di consumo.

Riuscire a regolare sovraccarichi e una delle caratteristiche fondamentali di una multimpresa. Solo in questo modo ci si riuscirà a prendere cura della rete elettrica ed evitare spiacevoli sorprese.

Cosa non si può utilizzare con una multi presa

Ma veniamo al dunque, abbiamo accennato al fatto che ci sono alcuni elettrodomestici che non possono assolutamente essere utilizzati con una ciabatta Multipresa. Innanzitutto il condizionatore, non può essere attaccata a una multi compresa perché richiede un consumo di energia eccessivo per poter condividere una stessa presa con altri elettrodomestici.

Allo stesso modo anche il ferro da stiro non può essere collegata ad una multi pesa, infatti la sua richiesta di energia va dai 1000 ai 3000 W un consumo eccessivo per una semplice ciabatta.