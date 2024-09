Mega raduno Vespa dal 6 all’8 settembre a Roma: attesi vespisti da tutto il mondo

Dal 6 all’8 settembre a Roma è attesissimo il mega raduno Vespa con migliaia di vespisti da tutto il mondo. Cosa stai aspettando?

Ufficialmente possiamo definire la Vespa come un modello di scooter della Piaggio. Brevettato per la prima volta il 23 aprile del 1946 grazie a un progetto dell’ingegnere aeronautico Corradino d’Ascanio. Questa è la definizione ufficiale che possiamo dare di quello che però in realtà è un vero e proprio status symbol.

Vespa in Italia e nel mondo è diventato molto più che un semplice scooter, esso è un mezzo iconico con cui in molti, ancora oggi dopo quasi ottant’anni di storia si identifica in pieno. Su tutto il territorio italiano e non solo gli appassionati di Vespa sono veramente milioni.

Uno dei disegni industriali più famosi del mondo, simbolo del design italiano, di una vita vissuta col vento tra i capelli, ma con la calma di chi si muove proprio su una Vespa. Un’opera d’arte, un ritrovato motoristico, questo è molto altro rappresenta Vespa. Questo è anche il motivo per cui tutti gli appassionati si danno appuntamento in alcune città italiane nell’arco dell’anno, per potersi incontrare, per poter vedere modelli completamente diversi dal proprio.

Se anche tu sei un Vespista, segnati le date dal 6 all’8 settembre sarà impegnato nel nuovo mega raduno.

La città è eterna ospita gli appassionati di questo scooter

Che poi in fondo definì lo scooter ci sembra anche riduttivo. Non sono pochi film in cui Vespa compare come simbolo di un’italianità che faremo forse bene anche a ritrovare. Dici Vespa e probabilmente ti viene in mente le lunghe passeggiate in riva al mare, attraversando i Belvedere delle città.

Questa volta la passione della vespa porterà a Roma. La città eterna tra il 6 e l’8 settembre, ospiterà un mega raduno di tutti coloro che sono appassionati del mitico scooter Piaggio.

Un appuntamento veramente imperdibile

Il raduno si chiamerà Roma Caput Vespa, ad annunciarlo è stato il comunicato stampa del club Vespa del Tempo. L’iniziativa è ormai ormai arrivata la terza edizione, l’ultimo si era tenuto due anni fa. Quelli che questa volta verranno sfruttati sono gli spazi della Città dell’Alta Economia nel quartiere Testaccio.

Una vera e propria tradizione ormai, anche se sono stati solo 3 gli appuntamenti fin ora organizzati. Il nastro inaugurale verrà tagliato alle 17 di venerdì 6. Saranno presenti Roberto Leardi, presidente del Vespa Club d’Italia, Luigi Frisingelli presidente del Registro Storico Vespa, Christa Solbch, Giuliano Ianiro e Angelo Amicone, presidente e vice presidente del Club Vespa nel Tempo.