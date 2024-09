Disattiva sempre il Bluetooth quando sei fuori casa | Arriva la truffa ‘bluesnarfing’, rimani col conto a secco

Non dimenticare di disattivare sempre il Bluetooth. La nuova truffa si chiama bluesnarfing e ti svuota letteralmente il conto.

Che le truffe sono ormai all’ordine del giorno questo lo sappiamo, esattamente come siamo anche a conoscenza che la maggior parte di esse viene messa in atto per via della nostra ingenuità. Siamo spesso non pronti a contrastare quelli che sono i truffaldini, che ci troviamo di fronte.

Purtroppo all’interno dei dispositivi elettronici che portiamo con noi in maniera costante, abbiamo tutti i dati che ci occorrono per gestire conti correnti bancari e non solo. Proprio questo purtroppo ci espone a un problema estremamente importante, ovvero quello che i nostri dati vengono rubati da qualche malintenzionato che vuole svuotarci il conto.

Fino a non molto tempo fa le truffe si fermavano al solo invio di link o messaggi con cui cercavano di rubare i nostri dati, adesso invece si va ben oltre. È ormai da molto tempo che le stesse banche ci dicono di evitare ad esempio di caricare i nostri dati sensibili su alcuni siti web. Ma questo non sembra essere sufficiente.

Il semplice aver attivo il Bluetooth del nostro dispositivo mobile, potrebbe metterci in serio rischio. Ecco allora cosa sta succedendo proprio in queste settimane.

I numeri delle denunce ci dicono di una nuova truffa

La nuova truffa si chiama Bluesnarfing e passa proprio attraverso il Bluetooth del nostro cellulare. Questa funzione è essenziale all’interno dei nostri dispositivi, ma sembra ci stia esponendo a delle truffe importanti. A confermarlo sarebbe proprio la polizia che avrebbe raccolto le denunce arrivate da più direzioni.

Sembra che a una distanza di 10 o 15 metri i criminali informatici siano in grado di accedere al dispositivo proprio attraverso il Bluetooth. Essi si connettono al dispositivo utilizzando un’applicazione specifica quindi una volta che è stata accettata l’ingresso all’interno del cellulare, non si può più tornare indietro e in questo modo sono in grado di prendere tutti i nostri dati.

Come difendersi dalla truffa

Per difendersi da questo nuovo modo di agire, si rivela indispensabile disattivare il Bluetooth nel momento in cui non viene utilizzato. In questa maniera sarà possibile provvedere alla difesa dei dati.

Ovviamente questo sarà possibile solo nel caso in cui non avremo dispositivi Bluetooth collegati allo smartphone. In ogni caso si consiglia di disattivarlo quando ci si reca in posti particolarmente affollati.