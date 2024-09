Con questa nuova funzione collaborativa di Google potrai stare certo che nessun ladro entrerà mai in casa tua

Nuova funzionalità per Google che sarà in grado di difenderti anche dai ladri. Ecco cosa c’è da sapere sul motore di ricerca più utilizzato al mondo.

Google continua ad essere il motore di ricerca più utilizzato al mondo, un vero e proprio colosso del web. Siamo certi che nessuno di noi potrebbe farne a meno per le sue ricerche quotidiane, per andare a leggere curiosità sul web e per tenersi informati su quello che succede nel mondo.

Potremmo definire come il vero e proprio Re del web, sulle sulle sue pagine è possibile trovare veramente di tutto. Nel corso degli anni Google è diventato molto di più con un semplice motore di ricerca grazie anche a tutte le funzionalità aggiuntive che ha deciso di offrire ai propri navigatori.

Infatti grazie a Google è possibile gestire i pavimenti, organizzare i documenti, leggere le e-mail è molto altro ancora. Come ben saprete però lo sviluppo tecnologico non si ferma di certo qui e continua ad andare avanti permettendo all’azienda Google di migliorare quotidianamente.

Tra gli elementi Google più apprezzati c’è sicuramente Maps. Il sistema di navigazione satellitare, permette a molti di viaggiare in maniera tranquilla, ma sembra che non ho funzionalità potrebbe essere di grande aiuto per la sicurezza delle nostre case.

Google Maps Street view si è evoluto

Probabilmente molti penseranno che Google Maps può essere utilizzato solo per controllare le strade, la presenza di autovelox, i limiti di velocità l’andamento del traffico. In realtà Google Maps può essere utilizzato in modi completamente differenti da quelli che si conoscono comunemente.

Ad oggi dovremmo sapere che sfruttare le potenzialità del web si rivela veramente indispensabile per migliorare la qualità della nostra vita. Ecco perché la possibilità che offre Google Maps è diventata tra le preferite degli utenti, che adesso possono, grazie a lui, difendere anche le loro abitazioni.

Finalmente è possibile difendersi dai ladri

La cronaca ci racconta che negli ultimi mesi i furti in casa sono aumentati in maniera considerevole. Sembra che una piccola parte di questa impennata sia dovuta proprio a Google Maps Street view. Proprio per questo motivo Google ha deciso di offrire la possibilità ai loro utenti di sfocare la loro casa proteggendo la privacy e la sicurezza.

Inoltre una funzione aggiuntiva permette di contrassegnare e condividere delle posizioni sospette, avvisando gli altri aiutanti di un possibile rischio. Utilizzare la funzionalità è semplice, basta aprire l’applicazione, scegliere l’opzione segnala un problema, quindi inviare la richiesta rispondendo ad alcune semplici domande.