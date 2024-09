Se non soddisferai questi requisiti Google potrà eliminare il tuo account da un momento all’altro: fai presto

C’è una novità che riguarda gli account di Google. Potrebbero essere rimossi se non si rispettano determinati requisiti.

Google è un motore di ricerca per Internet sviluppato da Google LLC. Si tratta del sito web più visitato al mondo ed è disponibile in tante lingue. È stato creato da Larry Page e Sergey Brin il 15 settembre 1997, i quali sono in un secondo momento scelsero il nome Google in onore di Barney Google, ovvero un personaggio di un fumetto statunitense di Billy De Beck.

Ad oggi è impensabile non fare affidamento su Google, anche perché tutto ciò che è installato sui nostri dispositivi cellulari è collegato a esso a partire dall’email personale. Infatti si crea un account ed è possibile utilizzarlo per qualsiasi tipo di attività, dallo svago al lavoro.

Secondo quanto riportato sul sito eluniverso.com pare che siano stati presi dei provvedimenti in seguito a un aggiornamento di alcune politiche per le inattività. In parole povere, saranno eliminati degli account che in uno specifico arco di tempo non sono stati utilizzati.

Ciò significa non avere più accesso a Gmail, YouTube, Google foto e Drive dal momento che saranno annullati i dati personali. Infatti è necessario rispettare dei requisiti per evitare di avere questo problema.

Google eliminerà degli account

In poche parole se c’è un periodo di inattività di circa due anni in automatico avverrà la cancellazione dell’account. Tutte le informazioni associate a questo account potrebbero essere eliminate. In realtà non tutti sanno che non è una novità, dato che è stata introdotta il 1° dicembre 2023 e da allora degli account sono stati cancellati.

Proprio per questo motivo sul sito in questione è stato riportato un elenco di tutti quegli account che Google eliminerà. Andiamo a scoprire come fare per evitare la cancellazione. È molto più semplice di quanto credi.

Ecco come evitare la cancellazione

In primis occorre sapere che basta semplicemente effettuare il login per evitare la cancellazione dell’account. In caso contrario sarà eliminato dal database di Google e adesso tutti i servizi interessati, ovvero i seguenti: foto, documenti, calendario e Google drive. D’altronde sono servizi associati all’account Gmail in questione.

Tuttavia ci sono delle eccezioni. La scelta non interesserà i conti delle aziende e degli istituti scolastici. Stesso discorso riguarda i canali YouTube. In sintesi, per evitare la cancellazione di un account non devi fare altro che accedere e utilizzarlo anche di tanto in tanto. Basta semplicemente leggere o inviare un’email, scaricare qualche app dal Google Play Store e utilizzare la ricerca di Google.