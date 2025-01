Vecchie 500 lire nei salvadanai di nonna, chiedile di darli a te, valgono una fortuna e ti ci compri ‘casa’

Se nel salvadanaio della nonna ci sono 500 lire fattele dare, possono valere veramente una fortuna per i veri collezionisti.

Nonostante siano ormai più di 20 anni che l’euro ha preso stabilmente il posto delle Lire, capita ancora a molti di trovare qualche moneta del vecchio conio in casa. Oggetti ormai del passato, ma che non bisogna commettere l’errore di sottovalutare, considerando che potrebbero essere una vera miniera d’oro.

Sono molti i collezionisti alla ricerca di esemplari unici e anche costosi. Quindi, se uno di questi cimeli viene trovato in casa, è bene osservarli con attenzione.

A fare la differenza per i collezionisti sono i dettagli come: errori di conio, tirature limitate e condizioni impeccabili.

Ci sono alcune monete che ti possono veramente far diventare ricco, ma allora, quali sono le 500 euro che non si devono gettar via se si hanno in casa? Ecco cosa ci dicono gli esperti.

Le monete da 500 lire: una storia che vale oro

Probabilmente se occorre scegliere una moneta veramente iconica nell’economia italiana, quella è proprio la 500 Lire. Molto diffusa la versione bimetallica, coniata la prima volta nel 1982, ha fatto compagnia agli italiani fino al 2002, con l’arrivo dell’euro. Una moneta con il Palazzo del Quirinale su un lato e una testa alata sull’altro.

Semplice immaginare che non tutte queste monete hanno un valore di mercato per i collezionisti, infatti la maggior parte di esse, vale poco più del suo stesso valore nominale, ma ci sono alcune eccezioni che possono arrivare ad essere vendute a un costo che va dai 30 ai 70 euro e ci si riferisce soprattutto alle monete coniate tra l’85 e l’87. Attenzione anche alle 500 lire coniate nel 2000 e nel 2001, vendute a 10 euro l’una.

Questa la moneta da 500 lire da cercare

Ma la moneta da 500 lire da cercare in tutti i cassetti è quella d’argento con le 3 caravelle. Essa è stata coniata per la prima volta nel 1957 e a oggi è considerata un vero simbolo. Nota anche come “Caravelle Controvento”, si tratta di un’edizione molto rara che si contraddistingue per un errore di conio, infatti le bandiere delle caravelle sono rivolte nella direzione opposta al vento,

Un dettaglio che ha fatto salire il valore della moneta che, secondo alcuni esperti arriva fino a 20 mila euro a seconda dello stato di conservazione della stessa. Insomma, una cifra piuttosto sostanziosa, che a tutti gli effetti, potrebbe esserti utile anche per l’acquisto di una casa.