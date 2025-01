Combatti il colesterolo con il formaggio: ecco quelli che ti aiutano di più I Ascolta l’esperto, ti salvi la vita

Colesterolo e formaggio sembrano due elementi che si escludono: gli esperti, invece, raccomandano l’assunzione di questo tipo.

Sappiamo quanto vivere nel nostro Paese e avere una cultura culinaria italiana sia un enorme vantaggio per quanto riguarda la corretta alimentazione. In tante nazioni, invece, la norma è sempre più vicina al consumo di cibi da fast food.

La dieta mediterranea è considerata tra le migliori del mondo.

Se cresciamo con gli alimenti presenti in quest’ultima, ci sarà minore possibilità di assumere delle pessime abitudini alimentari.

Oggi, però, parliamo nello specifico di un indicatore che è molto importante per il nostro organismo: il livello di colesterolo. Questo deve essere tenuto sotto controllo, pertanto è necessario adottare una alimentazione che non contribuisca all’aumento di quello considerato “cattivo”, ovvero il colesterolo LDL. I formaggi possono essere un’arma importante per prevenire l’innalzarsi delle quantità di colesterolo.

Formaggi: alcuni tipi vanno a influire in modo positivo sui livelli di colesterolo

Anche nell’ambito di latticini, e quindi formaggi, l’Italia presenta una serie di eccellenze non indifferenti. Basti pensare al parmigiano reggiano, un formaggio che ha moltissime qualità e proprietà benefiche per il nostro organismo.

Non bisogna, comunque, esagerare: come in tutte le cose è molto importante la misura. Nonostante questo, comunque, ci sono dei tipi di formaggi più adatti ad essere benefici nel contesto dei livelli di colesterolo. Infatti, l’accumulo di colesterolo LDL può portare all’accumulo di placche nelle arterie, che ha sua volta può avere come conseguenze o può contribuire a portare a gravi malattie cardiache, ictus o infarti. Ecco quali sono i formaggi ideali da consumare per mantenere a basa il livello di colesterolo nel sangue.

Non devi evitarli del tutto: ecco quali formaggi puoi consumare se hai preoccupazioni sul colesterolo

Senza dubbio è ben non esagerare con i formaggi, anche perché oltre a influire sul colesterolo sono anche alimenti molto calorici da assumere tendenzialmente in modiche quantità. Alcune qualità sono particolarmente compatibili con un regime alimentare salutare.

Molti scelgono i formaggi light, ma spesso questi subiscono ulteriori lavorazioni e presentano alcuni additivi che non sono esattamente di origine naturale. A elencare una serie di formaggi ideali per mantenere a bada il colesterolo è Gandolfo Albanese in un articolo sulla pagina elisasmania.it. migliori formaggi per il colesterolo sono i seguenti: ricotta, crescenza, feta, formaggio di capra, parmigiano reggiano, mozzarella di bufala e formaggio Gouda light. In alternativa, è possibile assumere lo yogurt greco o i formaggi vegetali.