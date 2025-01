Cinque frasi tipiche delle persone false e disoneste: non ci fai caso, ma te le ripetono tutti i giorni I Imparale, e trai le tue considerazioni su chi hai intorno

Sei circondato da persone false e non corrette con te? Puoi smascherarle prima di evitare il peggio se pronunciano delle frasi specifiche.

Quante volte capita di relazionarti con persone che non sono per niente sincere. Purtroppo quando ci sono di mezzo dei sentimenti è difficile essere oggettivi, quindi il rischio di ricevere una delusione è alto. Bisognerebbe essere razionali e osservare la vicenda da un punto di vista diverso dal proprio, ma risulta difficile. Tuttavia bisognerebbe osservare i comportamenti e mettere in secondo piano le parole.

Tutti sono in grado di regalare la luna con le chiacchiere, ma poi in alcuni casi non si passa all’azione. Questo non fa altro che alimentare delle delusioni in colui o colei che crede che un qualcosa possa realizzarsi. Gli esperti suggeriscono di soffermarsi soprattutto sul linguaggio non verbale, ovvero sulla gestualità del corpo.

In realtà sarebbe opportuno leggere tra le righe cosa ci vuole dire l’interlocutore, in modo tale da anticipare le sue mosse ed evitare l’ennesima batosta. Qualche volta capita di perdonare un ex con la speranza che si possa partire con un piede diverso. Potrebbe anche esserci lieto fine, però se senti pronunciare queste frasi verserai lacrime.

Una frase che spesso sentiamo è la seguente: “Io sono fatto così”. Tipica risposta di coloro che non sono disposti a cambiare per il bene di un rapporto umano e questo rappresenterà un ostacolo per il futuro. C’è chi tende a metterci una pietra sopra, però poi ne pagherà le conseguenze in un secondo momento. A tal proposito sono state messe in risalto delle frasi che possono rappresentare le campanelli d’allarme.

Le frasi dell’interlocutore che dovresti temere

Sul sito pianolaureescientifiche.it per la psicologia ci sono delle frasi ripetute spesso da chi non è mosso da nobili sentimenti e punta sulla manipolazione emotiva. “Te lo giuro su…”, queste sono le tipiche parole di chi si appoggia a valori sacri per rendersi credibile agli occhi dell’altro.

“Non so perché non mi credi…” è la seconda frase da non sottovalutare perché c’è un gioco di specchi, cioè il dubbio viene riflesso verso l’interlocutore e non si affronta la faccenda in modo diretto.

Cerca di interpretare bene le parole

“Stavo solo scherzando” serve per minimizzare ciò che potrebbe dare fastidio al proprio partner. Si lascia intendere che l’intenzione non era seria, dunque non deve essere presa in considerazione. “Non è mai successo” è tipica di coloro che negano nella maniera più assoluta la realtà dei fatti.

Infine “Non è stata colpa mia, l’ha fatto qualcun altro” è un altro modo per non prendersi le proprie responsabilità senza voler dare ulteriori spiegazioni. Stai attento quando qualcuno pronuncia queste cinque frasi nel pieno di una conversazione.