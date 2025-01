Spuntino tra i pasti, meglio yogurt o frutta: nessuno dei due, parola del nutrizionista I Ecco il motivo e come comportarsi

Il nutrizionista ci svela il segreto dello spuntino perfetto, non devi scegliere nè lo yogurt nè la frutta, ecco come devi comportarti.

I nutrizionisti ce lo insegnano: fare uno spuntino tra i pasti principali è importante, innanzitutto per mantenere inalterati i livelli di energia, in secondo luogo, per evitare che ci siano degli improvvisi attacchi di fame. In genere si consiglia la frutta fresca, oppure uno yogurt; ma siamo sicuri che sia la scelta migliore?

Sono molti gli esperti che negli ultimi mesi hanno iniziato a confermare che questa non sarebbe la soluzione migliore, per soddisfare le esigenze di un corpo. Il compito dello spuntino è quello di permettere il controllo sul senso di fame, quindi occorre qualcosa che sia in grado di dare un senso di sazietà all’organismo.

Probabilmente proprio la composizione sbagliata dei pasti, fa in modo che una dieta risulti essere realmente efficace o meno.

Allora scopriamo qual è il migliore tra gli spuntini che si possono scegliere.

Perché yogurt e frutta non sono sufficienti da soli

A differenza di quello che in molti pensano, yogurt e frutta da soli non sono sufficienti. In particolare: lo yogurt, soprattutto se zuccherato o arricchito di aromi, ha al suo interno delle proteine, ma ha anche molto zucchero; quest’ultimo offre energia in maniera immediata, ma che si consuma troppo velocemente, lasciando un senso di fame. Invece la frutta è una fonte di vitamine e zuccheri naturali, ma non ci sono nè proteine nè grassi, quindi il corpo non riceve l’energia di cui ha bisogno, inoltre mancando la proteina, gli zuccheri non si stabilizzano nel sangue e diventa difficile mantenere il senso di pienezza di cui si ha bisogno.

In entrambe i casi, quello che resta è un senso di insoddisfazione, dato dall’errore nella scelta dello spuntino.

Qual è lo spuntino migliore? Ecco la soluzione del nutrizionista

Gli esperti ci dicono che anche lo spuntino deve essere un piccolo pasto completo, con proteine, carboidrati e una piccola quantità di grassi sani. Una combinazione data dall’unione di energia che dura a lungo, sazietà e un buon supporto a livello metabolico.

Quindi, per quello che riguarda le proteine, è perfetta la ricotta o la frutta secca, carboidrati, dati da una fetta di pane integrale o da gallette di riso, una tisana senza zucchero. Solo scegliere degli spuntini equilibrati permette a una dieta di essere effettivamente efficaci. Farsi seguire da uno specialista permette di evitare errori a riguardo.