The Jackal, il video sugli ‘effetti di Tik Tok’ è virale, tutti lo hanno visto, fenomeno internazionale

Di nuovo virali: sono i The Jackal, popolarità alle stelle, chiunque ha visto il loro video, fa anche riflettere (oltre che ridere).

Di nuovo sull’onda della viralità i The Jackal: dopo tanta strada fatta dal gruppo di Youtuber e carriere ormai avviate nel mondo dello spettacolo, un video su Tik Tok li riporta in auge sui social media con un picco di visualizzazioni da urlo.

Il video pubblicato, della durata assai breve visto la piattaforma sulla quale è stato diffuso, ha raccolto numerosi consensi.

Non solo, però: ha portato anche a una serie di riflessioni sulla tecnologia e sull’effetto delle piattaforme social su giovani e meno giovani.

Dopo l’altrettanto virale “L’effetto di Gomorra sulla gente” per mesi tra le tendenze, assistiamo al successo di “L’effetto di Tik Tok sulla gente”: tra le risate qualche sguardo riflessivo si fa strada.

Ironia e intelligenza critica: ingredienti fondamentali per la viralità dei The Jackal

L’effetto di Tik Tok sulla gente ha spopolato in pochissimo tempo finendo tra le tendenze più apprezzate di Tik Tok e non solo. Il video, oltre a far ridere grazie alla interpretazione fantastica degli attori, va anche a stuzzicare alcuni questioni che sono davvero importanti. La piattaforma in esame, infatti, è una importante espressione della società contemporanea.

La scarsa attenzione dell’utente medio è rappresentata alla grande nel video e la varietà di argomenti poco complessi viene passata in rassegna nel giro di pochissimo. Anche i The Jackal, chiaramente, hanno dovuto adattarsi a questi principi, che regolano l’attenzione dell’utente, che sembra ridursi man mano che si prendono in considerazione generazioni sempre più giovani. Il gruppo, comunque, è attivo anche sulle altre piattaforme, specie Instagram, dove i video di lunghezza media sono ancora apprezzati. Ecco a quali riflessioni ha portato il video.

Una tendenza sulle tendenze: gli effetti di Tik Tok sulla gente viralissimo

Un incontro tra il rider e l’utente che ha ordinato il cibo si trasforma in una sequela di audio Tik Tok che hanno fatto tendenza nel corso degli ultimi mesi. Il rider, allibito, si trova nell’impossibilità di comunicare in modo reale con il proprio cliente.

Questa mancanza di comunicazione, che non avviene a meno che non vi sia un meme o una tendenza che faccia da tramite, è stata da molti sollevata in quanto questione centrale rispetto alla socialità contemporanea. Per partecipare a questa discussione tutta italiana non vi resta che guardare il video di The Jackal su Instagram o Tik Tok e farvi un’idea sulla situazione che stiamo vivendo.