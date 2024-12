Canone RAI, non devi essere per forza anziano per non pagarlo: ecco tutta la verità

Essere anziano non è l’unico modo per riuscire a non pagare il Canone Rai, ecco tutta la verità che in pochi conoscono.

Il Canone Rai continua a essere al centro di moltissime discussioni. Questa tassa è stata introdotta per andare a finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo e ormai da alcuni anni viene addebitata nella bolletta dell’energia elettrica in rate mensili.

Nonostante ciò, quello che occorre sapere è che ci sono delle situazioni in cui è possibile evitare il pagamento. Uno dei più noti resta il caso degli over 75 che hanno diritto all’esenzione.

Non sono state certo poche le modifiche che la normativa del Canone Rai ha subito nel corso di quest’anno, un lavoro che ha certato di renderla quanto più equa e trasparente possibile.

Ricordiamo che il principio generale dietro alla tassa è che chiunque possieda un televisore debba pagarlo, ma nonostante ciò esistono diverse esenzioni per specifiche categorie di persone. Allora cerchiamo di comprendere quali sono i casi e come beneficiarne.

Come ottenere l’esenzione: i requisiti e la procedura

Prima di procedere a indicare quelli che sono i soggetti che possono beneficia dell’esenzione dal canone, soffermiamoci su quelle che sono le modalità con cui è possibile ottenere l’esenzione. Infatti non si tratta non di un diritto per cui si procede in maniera automatica, deve essere il contribuente stesso a indicare che effettivamente è in possesso dei requisiti per non pagare il canone Rai.

Al fine di poter beneficiare dell’esenzione è indispensabile recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, presenti sul territorio italiano e quindi presentare una dichiarazione in grado di attestare che effettivamente si sia in possesso dei requisiti richiesti per evitare il pagamento del canone. Ovviamente, in base alla casistica specifica occorre produrre una dichiarazione piuttosto che un’altra, inoltre è indispensabile, in alcuni casi, rispettare la scadenza per produrre la documentazione che in alcuni casi va dal 1 luglio al 31 gennaio.

Esenzioni per categorie speciali: non solo over 75

Quindi, a poter beneficiare dell’esenzione dal Canone Rai non sono solo gli over 75 ma anche altre categorie di persone che sono in possesso di taluni requisiti. Ovviamente questi sono determinanti per poter esercitare il diritto a non pagare il Canone Rai.

Possono richiedere di esercitare il loto diritto di esenzione: i diplomatici e militari stranieri, per via delle convenzioni internazionali vigenti, ma anche gli agenti diplomatici, i funzionari consolari e il personale delle forze NATO; chi non possiede un televisore, una condizione che richiede una dichiarazione sostitutiva e in questo caso occorre rispettare le tempistiche precedentemente indicate; le famiglie con situazioni particolari, come quelle che vivono in una condizione economica precaria. Conoscere il diritto all’esenzione è fondamentale per evitare di dover pagare un’imposta per cui non si hanno obblighi.