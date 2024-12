Batteria del telefono KO, nessuna paura: gli esperti ti danno (almeno) 10 consigli per farla durare un’eternità

Non dura in eterno, ma con alcune accortezze puoi allungare la vita alla batteria del tuo smartphone. I consigli degli esperti.

Lo sappiamo, e ce ne siamo reso conto tutti: la vita media di una batteria dello smartphone è molto più breve rispetto a quella dei vecchi telefoni.

Un tempo alcuni modelli, di cui ricordiamo con ripianto la resistenza, duravano anni e anni. Alcuni sono ancora funzionanti.

Oggi invece la tecnologia li ha resi più sofisticati, ma anche più delicati. E durano molto meno.

Se segui però i consigli degli esperti puoi aumentare la durata della batteria e poterla utilizzare quindi più a lungo. Tenendo sempre presente che la vita media è di circa 2-3 anni.

Batteria del telefono: aumentane la durata

Non c’è cosa peggiore che essere fuori tutto il giorno e accorgersi di avere la batteria dello smartphone che si sta scaricando. Come fare per farla durare di più? Con piccoli accorgimenti che non la scaricheranno ulteriormente. Per esempio, l’utilizzo dei dati mobili consuma molta energia. Ove possibile, cerca di usare il Wi-Fi. Altro consiglio importante, cerca di limitare le impostazioni dello schermo che assorbono troppa energia.

La prima cosa da fare quindi è ridurre il tempo di attivazione dello schermo. Fai in modo che si spenga dopo poco tempo se non utilizzato. Altra buona abitudine sarebbe quella di impostare il tema scuro se hai un display OLED. In questo modo i pixel saranno spenti, e non rappresenteranno più un grosso consumo energetico.

I consigli degli esperti

Altro cambiamento che dovresti adottare nell’utilizzo del tuo cellulare è disattivare la luminosità automatica. Puoi farlo tu manualmente, impostando un livello del 30% che sarà più che giusto in ogni ambiente. Questo aumenterà l’autonomia della batteria. Ma non è l’unica funzione da disattivare. Prova a farlo anche con tutte quelle connessioni che non ti servono e di cui a volte ti dimentichi anche. Bluetooth e GPS se non ti servono vanno staccati, così da far durare di più la batteria del cellulare.

Una buona abitudine per chi tiene acceso il cellulare anche la notte, è quella di attivare la modalità aereo. Non solo, anche se sei in una zona dove c’è poco campo è consigliabile farlo, così eviterai al telefono la ricerca continua del segnale, che ne consumerà la carica. Con questi piccoli accorgimenti iol tuo smartphone potrebbe durare anche qualche ora di più ogni giorno.