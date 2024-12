Patente, se non ce l’hai ti possono licenziare: approvata la norma, occhio a rinnovi e crediti, se non sei in regola ti mandano via dal posto di lavoro

Se non hai la patente ti possono licenziare, adesso la norma è approvata e se non sei in regola ti mandano via.

Una nuova norma sta mettendo scompiglio tra i lavoratori di settori molto differenti. Si prospettano scenari estremamente preoccupanti per chi non è in regola con la propria patente di guida.

Quello che le notizie più recenti ci dicono è che esisterebbe la possibilità di essere addirittura licenziati, nel caso in cui non si sia in possesso dei requisiti di idoneità previsti, e ovviamente, questo è quello che molti vogliono evitare.

Si sta avendo quindi, una stretta normativa mirata a garantire maggiore sicurezza, ma che potrebbe trasformarsi in un ostacolo insormontabile per coloro che corrono il serio rischio di vedersi tagliare fuori dal mercato del lavoro.

Il nuovo quadro normativo ci dice che, il solo essere in possesso della patente non è sufficiente, contano anche: i punti residui, i rinnovi in scadenza e il mantenimento dei requisiti previsti per il proprio ruolo. Semplice immaginare che ci siano delle categorie più in pericolo di altre.

Occhio a rinnovi e punteggi: il rischio è dietro l’angolo

La normativa introduce alcuni obblighi veramente stringenti che sono legati alla gestione della patente. Particolare attenzione si rivolge a quello che è il sistema a punti. Il motivo del marasma che si sta avendo proprio in queste settimane, è da ricercare in maniera diretta nella tipologia di mansione che si svolge. Maggiora attenzione verrà posta nei confronti di coloro che svolgono attività che richiedono obbligatoriamente l’uso di veicoli o macchinari. Se si perdono i requisiti legali vi potrebbe essere un grave impedimento.

Questo è un dibattito piuttosto recente che cerca di andare a rafforzare la sicurezza sul lavoro e quindi a, garantire che i lavoratori siano sempre in grado di operare rispettando la legge. Peccato che però, la misura rischia di penalizzare veramente molti.

Perché è possibile il licenziamento senza patente

Ciò che determina la reale possibilità di essere licenziati nel caso in cui non si sia in possesso della patente di guida, ovvero non si abbiano i punti necessari allo svolgimento del proprio lavoro, è la nota numero 9326/2024. Coloro che lavorano in ruoli che prevedono la guida di mezzi aziendali, devono avere sempre la documentazione aggiornata, per evitare di cadere nell’impossibilità di svolgere le proprie mansioni.

Chi non risulterà in regola potrà essere licenziato per giusta causa, quindi, per evitare di incorrere in problemi, è essenziale adottare un atteggiamento proattivo, investendo denaro e tempo nella gestione della propria idoneità alla guida.