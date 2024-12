Disoccupazione 2025, il Ministero manda gli avvisi URGENTI: cambiano le cifre e le modalità, controlla quanto ti accreditano, potresti non esserne così entusiasta

Cambiano cifre e modalità per quello che riguarda la disoccupazione 2025. Il Ministero sta mandando degli avvisi urgentissimi. Ecco cosa sta succedendo.

Cattive notizie per coloro sono in Naspi. Per il 2025 si prospettano una serie di cambiamenti con delle novità che sono assolutamente da conoscere. Ad annunciare le modifiche è stato il Ministero del Lavoro che ha anche spiegato in che modo il lavoro svolto interesserà coloro che godono del trattamento economico.

Quelle che ci saranno il prossimo anno sono modifiche alle modalità di calcolo e agli importi dei sussidi destinati ai lavoratori senza impiego. Cambiamenti che però, non susciteranno l’entusiasmo che ci si aspettava.

L’obiettivo con cui tali modifiche sono state apportate è quello di riuscire a ottimizzare l’erogazione dei fondi e quindi, incentivare un rapido reinserimento nel mercato del lavoro, da parte di coloro che hanno perso l’occupazione.

Si ricorda che la Naspi è un trattamento economico che spetta solo ed esclusivamente a coloro che ne hanno maturato i requisiti. Non viene concessa a chi si dimette di spontanea volontà, ma solo a chi era a termine contratto o viene licenziato.

Naspi e altri sussidi: come funzionano nel 2025

La Naspi è nata come possibilità di offrire una continuità reddituale a chi perde improvvisamente il lavoro. Una vera e propria salvezza, almeno per un periodo. La Naspi è il principale strumento a disposizione di chi si trova senza un impiego, il calcolo avviene in base a quello che è il reddito percepito negli ultimi quattro anni lavorativi. Ma a partire dal 2025, sono previste importanti variazioni.

Che ci sarebbe stata questa rivalutazione era chiaro fin dall’inizio del 2024, ma ci si aspettava anche che essa fosse più favorevole ai cittadini che avanzano richiesta del sostegno economico. In particolare si faceva leva su quelli che sono i valori inflazionistici e i reali bisogni dei cittadini che hanno visto aumentare vertiginosamente i costi di tutti i beni di consumo primari e non. Ma le aspettative purtroppo verranno disattese.

La rivalutazione 2025: aspettative vs realtà

Il calcolo che viene utilizzato per determinare l’importo mensile resta legato a qIl calcolo dell’importo mensile rimane legato a una percentuale del salario lordo, con il 75% garantito per una fascia iniziale con una progressiva riduzione per i mesi successivi ai primi 6 di erogazione. Il Ministero ha deciso di applicare una rivalutazione che tiene conto dell’andamento economico generale. Il coefficiente dovrebbe garantire importi conformi a quelli che sono i costi della vita attuali.

Proprio da questa rivalutazione ci si aspettava delle cifre molto più generose, invece sono molti quelli che rimarranno delusi. Il coefficiente è fissato dai Ministero allo 0,8%, un incremento che, per molti, non coprirà nemmeno l’aumento dei costi della vita. Una rivalutazione minima che rischia di pesare sull’auto economico, che a tutti gli effetti non subirà un aumento come quello che ci si aspettava. La delusione è già tangibile.