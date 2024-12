Case prefabbricate, terreni e agevolazioni: ora i giovani non possono proprio lamentarsi, ti montano una casa in cinque minuti

Terreni e agevolazioni per chi scegli di vivere in una casa prefabbricata. In 5 minuti ti montano la casa, per i giovani un’ottima possibilità.

Nonostante i difficili tempi economici che contraddistinguono questi anni, i giovani nutrono ancora il sogno di avere una casa di proprietà. Un sogno che sembrava essere sempre più irrealizzabile, ma che grazie alle attuali modifiche potrebbe finalmente diventare possibile.

I prezzi degli immobili in un primo momento avevano toccato vette molto alte, poi però si sono andati via via riducendo. Peccato che sono rimasti molto elevati i tassi di interesse dei mutui, senza considerare la difficoltà di accedere al credito, data dalle banche che cercano di ridurre i rischi il più possibile.

In un quadro generale di questo genere c’è una soluzione che sembra essere molto apprezzata, ovvero, quella delle case prefabbricate chiavi in mano. Una possibilità che promette di abbattere i costi e di ridurre i tempi di attesa per entrare nella propria abitazione.

Quello che in pochi sanno è che a oggi le case prefabbricate sembrano essere le migliori scelte in assoluto.

L’evoluzione delle case prefabbricate: design, sostenibilità e personalizzazione

Non chiamatele case in legno. I prefabbricati negli ultimi anni sono stati in grado di entrare nelle grazie di quanti puntano ad acquistare una casa, ma non hanno le possibilità economiche. Dimenticati i vecchi modelli, adesso non si tratta più di strutture standardizzate o poco attraenti, attualmente sono case moderne, sostenibili e con un elevato grado di personalizzazione. Numerose le aziende che nel corso degli anni sono state in grado di lanciare sul mercato modelli dal design veramente accattivante, che hanno fatto letteralmente perdere la testa a moltissimi italiani.

Con le loro strutture in acciaio e i materiali isolanti, i prefabbricati sono costruzioni di qualità molto elevata, che permettono di avere una casa in poco tempo ed esattamente come la si desiderava. Una costruzione rispettosa dell’ambiente, è l’opzione perfetta per chi un mutuo proprio non può accenderlo.

Terreni inclusi e prezzi accessibili: la chiave del successo

Quello che ha determinato il vero successo dei prefabbricati non è la loro completa personalizzazione, ma la modernità di alcune strutture che non includono solo l’immobile, ma anche un terreno circostante. I prezzi di questa opzione sono comunque vantaggiosi, si va dai 99 mila euro per una casa con due camere da letto, fino ai 139 mila euro delle soluzioni più lussuose e la loro vendita con terreno annesso, permette di non doverne cercare uno dove costruire.

L’abitazione sarà pronta in appena 90 giorni, il tempo necessario a completare la casa rendendola abitabile. Una delle aziende più apprezzate del settore è sicuramente PrefabX, in grado di offrire soluzioni in pochissimo tempo. Una concreta risposta alla crisi abitativa, che si sta facendo già largo in Europa. I prefabbricati moderni sono una nuova soluzione che potrebbe essere una vera e propria boccata d’ossigeno per chi è alla ricerca di un abitazione.