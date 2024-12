Vestiti in lavatrice, usa una patata prima del lavaggio: è incredibile, ma funziona, risultati pazzeschi per il bucato migliore di sempre

Non ci crederai assolutamente, ma l’utilizzo delle patate può essere davvero utile per avere un bucato pazzesco. Andiamo a scoprire tutto ciò che riguarda questo rimedio insolito.

Secondo quanto riportato sul sito scuoleasmara.it mettere una patata in lavatrice può garantire un bucato eccezionale. I più scettici stentano a crederci, ma in realtà basterebbe non affidarsi più ai detergenti chimici. Le alternative naturali sono a portata di mano.

Sicuramente una delle alternative più considerate c’è quella che consiste nell’aggiungere qualche goccia di ammorbidente che non profuma solo il bucato, ma lo rende anche più morbido. C’è chi usa le tabs profumate, ovvero delle pastiglie a base di sale e profumo.

In commercio si trovano anche dei classici sacchetti di lavanda ai profumatori a base di oli essenziali. Poi si possono prendere considerazione anche gli spray fai da te mescolando all’interno dell’acqua qualche goccia di olio essenziale preferito.

Infine sicuramente non tutti saranno a conoscenza del fatto che si può utilizzare anche una patata. Non è assolutamente uno scherzo. Ti aiuterà a raggiungere dei risultati davvero pazzeschi. Andiamo a scoprire quali sono.

La patata, ottima non solo a tavola

Le patate fanno parte della nostra alimentazione e favoriscono il buon funzionamento dell’intestino, in quanto lo proteggono dal cancro e controllano l’assorbimento di colesterolo e zuccheri. Quelle bollite si consigliano in alternativa ai cereali nelle diete dimagranti e favoriscono il senso di sazietà.

Inoltre sono ricche di vitamine del gruppo B, vitamina C, potassio e oligominerali. Eppure non solo danno beneficio in ambito alimentare, ma possono garantire un buon bucato al termine di un lavaggio in lavatrice.

Addio detersivi, il rimedio naturale stupirà tutti

In primis l’uso di una patata permette lo sbiancamento di pizzi e ricami di tessuti particolari che richiedono molta attenzione. Con il tempo possono ingiallire per via del sole o degli agenti chimici dei detersivi. In questo caso bisogna lessare tre patate in acqua che deve conservare in una ciotola. L’amido agisce come un agente sbiancante.

Anche le macchie di grasso possono essere rimosse con la fecola di patate. Essa assorbirà il grasso e renderà più semplice la pulizia durante il lavaggio. Fa effetto su tovaglie e tovaglioli. Infine anche con sugli aloni le patate hanno la meglio. In questo caso basta strofinare un pezzo di patata cruda sull’alone. E tu ci avresti mai creduto? Devi assolutamente provare questi rimedi per capire se d’ora in poi potrai affidarti a loro completamente.