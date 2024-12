La Terra sta per morire: la vita sul nostro pianeta è agli sgoccioli, e il sole non c’entra I Gli scienziati ci dicono come ci estingueremo e quando

Niente dura per sempre, nemmeno il Pianeta: non sarò il Sole a farla finita, ecco cosa succederà in futuro, lo dice la scienza.

Sappiamo da anni che la nostra avventura sulla Terra come specie è destinata a finire, prima o poi. Si è sempre ipotizzato che la fine del mondo sarebbe avvenuta attraverso la fine della vita astrale del Sole, prevista tra circa 10 miliardi di anni dagli esperti.

Un’enorme esplosione avrebbe annientato senza dubbio il nostro Pianeta.

Eppure, sembra che non dovremo poi attendere così tanto.

La fine della specie umana e del Pianeta Terra è più vicina di quanto pensiamo: ecco cosa hanno rivelato alcuni studi recenti in merito al destino della specie e del corpo celeste che ne è abitato.

Non servirà il collasso di una grande stella per mettere la parola “fine” alla nostra storia

Sappiamo già in quali condizioni critiche versa il Pianeta. Tali condizioni sono causate dalla presenza umana sul Pianeta. Ormai è noto come la nostra specie sia stata inadatta a vivere in armonia con l’ambiente circostante. Come se non bastasse, gli accenni a tornare a un sistema maggiormente ecosostenibile sono davvero troppo pochi per riportare la situazione a un livello non emergenziale. Abbiamo assistito agli ultimi anni a una serie di eventi climatici catastrofici che si sono susseguiti uno dopo l’altro, e il riscaldamento globale è ormai un processo innescato che non accenna ad arrestarsi.

La situazione è davvero compromessa, e le risorse terrestri sono agli sgoccioli. La nostra fine e quella della Terra potrebbe raggiungerci molto prima dei 10 miliardi di anni di vita che restano al Sole proprio per via dell’innalzamento delle temperature: ecco cosa accadrà.

Nessun Sole, solo l’umanità sarà responsabile del collasso

Lo studio di cui parliamo risale a qualche anno fa. Si tratta di una ricerca compiuta nel 2018 che riguarda lo stato dei vulcani nel periodo compreso tra 5500 e 4500 anni fa, attestando un cambiamento nella frequenza di eruzione in relazione al clima.

Questo apre una serie di scenari anche per noi, che viviamo in questo presente in cui il clima sta cambiando notevolmente. Seppure ci voglia molto tempo perché i vulcani possano risentire di tali cambiamenti, siamo giunti a un livello tale da aggiungere questa preoccupazione a una lista già molto lunga. Infatti una maggiore risposta vulcanica può essere innescata proprio dallo scioglimento dei ghiacciati (o deglaciazione), fenomeno al quale stiamo già assistendo.