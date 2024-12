Autovelox Cerbero, il cane con ‘tre teste’ ti ‘brucia’ un intero stipendio con multe infernali: ecco dove si inizierà a piangere e da quando

Ora bisogna stare attenti al nuovo autovelox che sta mettendo a dura prova coloro che guidano un’automobile. Lo stipendio è decisamente a rischio.

Quando siamo alle prese con la guida è necessario rispettare il Codice della Strada per avere maggiore sicurezza sia per se stessi che per gli altri. Infatti durante i primi mesi del corso, mirato a fare ottenere la patente, ci si sofferma proprio sulle leggi stradali.

Tra le tante cose che si possono apprendere c’è senza dubbio il rispetto del limite di velocità. In Italia, per esempio, ci sono dei limiti precisi in base alla strada che si percorre. Non si possono superare i 130 km/h in autostrada, 110 km/h nelle strade extraurbane principali, 90 km/h nelle strade extraurbane secondarie e 50 km/h nelle strade dei centri urbani.

A tal proposito sono stati introdotti gli autovelox. Sono dei rilevatori di velocità e il primo modello fu lanciato da un’azienda tedesca e utilizzato a partire dal 1957. In Italia fu introdotto nel 1972 come attrezzatura di supporto per la Polizia Stradale.

Adesso esistono sia quelli fissi che mobili. Nascondere queste apparecchiature di rilevamento della velocità non è corretto, in quanto devono essere segnalati almeno 400 metri prima.

Nelle ultime ore è stato proposto un nuovo tipo di autovelox. Stavolta davvero non c’è scampo per nessuno. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Autovelox Cerbero, il nuovo dispositivo utilizzato dalle Forze dell’Ordine

Per non ricevere delle sanzioni amministrative sarà necessario adottare un comportamento più consono quando si è alla guida. Per fortuna da un paio di giorni non si può fare altrimenti.

Secondo quanto riportato sul sito gazzetta.it pare che d’ora in poi gli automobilisti dovranno fare i conti con un nuovo autovelox in circolazione. Frutto dell’intelligenza artificiale, si tratta di un dispositivo che becca in un istante coloro che non rispettano il Codice della Strada. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il nuovo sistema di sorveglianza non lascia scampo a nessuno

Si tratta dell’autovelox Cerbero che rileva chi non rispetta il regolamento per circolare su un mezzo di trasporto. Le pattuglie della Polizia della capitale italiana già lo stanno utilizzando e il numero di multe sta superando quello previsto. Sono circa 20 in tutto e sono posizionati sui tetti delle volanti dall’11 dicembre 2024. Si possono individuare facilmente soprattutto per le strade principali della città.

Ha una telecamera bidirezionale che inquadra la strada e con un software dell’intelligenza artificiale comunica in tempo reale agli agenti chi sta andando contro il Codice della Strada. Questo permette di intervenire con il classico iter: dalla valutazione della contravvenzione alla preparazione del verbale. Da come è emerso negli ultimi giorni, sono state fatte più multe del previsto.