Canone Rai, stavolta è TUTTO VERO: cancellato definitivamente, basta aver questo documento e non lo paghi mai più

Questa volta è tutto vero, il canone Rai è stato definitivamente cancellato. Se si ha questo documento non si deve pagare nulla.

Si torna a parlare nuovamente, di Canone Rai. Una delle tasse più discusse in assoluto nel panorama fiscale italiano, il suo pagamento è legato all’essere in possesso di un televisore.

Non sono pochi gli italiani che la ritengono una spesa ingiusta, un costo che pesa sulle loro tasche, nonostante in alcuni casi, l’apparecchio televisivo venga utilizzato raramente e comunque quasi mai per la visione dei canali Rai.

Per questo 2024 il costo è stato abbassato, passando da 90 euro a 70 euro, ma dal prossimo anno si torna al vecchio importo, da pagare annualmente, con suddivisione in 10 rate, sulla bolletta per l’energia elettrica.

Ma la buona notizia è arrivata, ci sarebbe la possibilità di tirare un sospiro di sollievo e vedere il Canone Rai diventare un vecchio ricordo, Per evitare il pagamento basterebbe un solo foglio.

Esenzioni dal Canone Rai: chi ne ha diritto

Quello che forse, non tutti sanno è che non tutti i cittadini italiani sono obbligati a pagare il Canone Rai. Ci sono infatti, alcune categorie, che possono ottenere l’esenzione totale da questa tassa. Ad esempio, ne sono esclusi: i funzionari diplomatici, i consolari e il personale militare straniero che opera in Italia, quest’ultimi hanno esenzione grazie a specifici accordi internazionali.

Poi ci sono gli anziani, anche loro possono, in alcuni casi, richiedere l’esenzione. Questo vale per coloro che hanno più di 75 anni e un reddito annuo familiare inferiore a 8.000 euro. Quelle viste fino a questo momento, non sono le uniche opportunità che si hanno per non procedere con il pagamento. Ce ne sarebbe una poco utilizzata, ma che potrebbe accontentare tutti.

Il segreto: ecco come non pagare il Canone

Se non possiedi un televisore, puoi godere dell’esenzione totale dal pagamento del Canone Rai. Si tratta di una possibilità, che è stata sancita dalla legge, e introdotta a tutela di tutti quei cittadini che non utilizzano una televisione e che quindi non possono fruire dei canali Rai e pagherebbero il canone in maniera ingiusta.

Per poter godere dell’esenzione, è necessario compilare una dichiarazione sostitutiva da inviare ogni anno. Si tratta di un documento in grado di certificare che non si è in possesso di alcun apparecchio televisivo e che quindi, cancella l’obbligo del pagamento del Canone. Una dichiarazione che può essere presentata solo se si è anche intestatari di un’utenza elettrica residenziale. Per procedere all’invio della comunicazione, si può spedire una raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Canone TV, Casella postale 22, 10121 Torino, allegando una fotocopia del documento di identità. Ma anche online, accedendo con SPID o CIE al sito dell’Agenzia delle Entrate.