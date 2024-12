Se il cane ti infila sempre la testolina tra le gambe sta cercando di comunicarti proprio questo: ne resterai stupito

I nostri amici a quattro zampe non hanno il dono della parola, ma riescono a farsi capire con il linguaggio del corpo. Ecco con questo gesto cosa vogliono comunicare.

“Il cane possiede la bellezza senza vanità. La forza senza l’insolenza. Il coraggio senza la ferocia. E tutte le virtù dell’uomo senza i suoi vizi”, ecco una celebre frase di Lord Byron. E ancora: “Chi non ha avuto un cane e non sa cosa significa essere amato”, frase di Arthur Schopenhauer sostenuta dalla massa.

Il cane da sempre è l’amico più fedele dell’uomo fin dai tempi dell’antichità. Infatti dei resti fossili risalgono a tantissimi anni fa, ovvero quando l’uomo iniziò a popolare la terra. Furono ritrovati in Siberia nell’era del Paleolitico. Il termine probabilmente deriva dal latino “canis” ed è stato utilizzato da sempre per indicare questo straordinario mammifero appartenente alla famiglia dei Canidi.

Attualmente è uno degli animali domestici più noti perché la loro compagnia dà dei benefici sia al corpo che all’anima. Certo qualcuno penserà che prendersi cura di un cane può essere un lavoro faticoso, ma in compenso l’amore che si riceve è indescrivibile.

Comunicano con gli occhi, dunque bisogna sapere comprendere ciò che ci vogliono dire. Qualcuno, per esempio, non sa cosa significa il gesto di mettere la testa tra le gambe. C’è un significato da non trascurare.

Ecco cosa vuole comunicare il nostro amico a 4 zampe

Avere un cane significa avere più vita sociale perché portandolo in giro ti permetterà di fare amicizia con chi ha in casa un’altra amica a 4 zampe. Non a caso quando si è da soli è difficile parlare con uno sconosciuto, cosa che non risulta quando si ha un animale.

Un cane ha la capacità di farci sentire calmi e di aumentare l’esercizio fisico. Ci offre una compagnia eccezionale, capisce quando attraversiamo un periodo difficile e fa di tutto per farci tornare il sorriso. Sono degni compagni di vita, ragion per cui bisogna comprendere il loro linguaggio. Ecco cosa è riportato sul sito kodami.it.

Un messaggio molto chiaro in un semplice gesto

Alcuni cani mettono la testa fra le gambe del padrone per sentirsi protetti oppure per ottenere qualcosa che vogliono. Questo è l’atteggiamento tipico di quei poveri animali che hanno vissuto dei traumi in passato e, quindi, cercano sempre le coccole e l’affetto.

In altri casi semplicemente vogliono dare sollievo al proprio amico umano quando non sta attraversando un bel momento. La loro speranza è vedere sul loro volto un sorriso, dunque si prodigano affinché possano riuscire nel loro intento. Sono semplicemente degli angeli senza ali, ma con una coda.