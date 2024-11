WhatsApp, arriva la funzione ‘Walkie Talkie”: premi e diventa una ricetrasmittente I Torniamo tutti bambini anni ’80

La funzione Walkie Talkie di Whatsapp ti permetterà di utilizzare l’app come non avevi mai fatto prima. Un salto indietro nel tempo.

La comunicazione digitale è uno dei capisaldi delle nostre giornate e App per lo smartphone come WhatsApp continuano a svilupparsi e a offrire nuove funzionalità in grado di rendere la comunicazione rapida e coinvolgente.

Nel corso degli anni siamo passati dai semplici messaggi di testo a un ecosistema completo che è in grado di includere videochiamate, sticker, note vocali e molto altro.

Ma tutta questa tecnologia non sempre è in grado di soddisfare le attese di ognuno di noi che continua a ricorrervi in ogni momento della vita quotidiana. Con un velo di nostalgia si va alla ricerca di qualcosa che sia divertente e simpatico, in grado di richiamare i tempi passati.

In questa prospettiva l’ultima innovazione di WhatsApp si muove in una duplice direzione, da una parte, si muove verso il futuro, dall’altra si collega direttamente ai ricordi d’infanzia di molti. Quello di cui si parla è la nuova funzione, ispirata ai walkie-talkie, scopriamola insieme.

Il futuro della messaggistica è nella voce

Tanto odiati da molti, ma allo stesso tempo anche molto efficaci, i messaggi vocali sono diventati, da ormai molto tempo, un vero e proprio punto fermo di WhatsApp. Abbandonati i messaggi scritti, sembra proprio che la voce, sia la vera protagonista della messaggistica presente e futura. L’obiettivo che si vuole raggiunge è quello di offrire agli utenti una comunicazione che sia quanto più spontanea e fluida possibile.

I gruppi di WhatsApp, largamente utilizzati, diventano il luogo perfetto per la sperimentazione. Adesso a completarne la capacità di permettere una comunicazione veloce e semplice, arriva la modalità ispirata ai walkie-talkie, un modo unico di interagire con amici, familiari e colleghi, che siamo certi, renderà l’app ancora più amata da tutti. Si va quindi alla ricerca, di quel divertente gioco che la comunicazione era fino a qualche decennio fa.

Come funziona la modalità Walkie-Talkie di WhatsApp

Una nuova funzione, molto semplice da utilizzare, estremamente efficace nel creare una comunicazione diretta e immediata. La chat di gruppo diventerà una sorta di radio privata, in cui ogni singolo partecipante può parlare in tempo reale, semplicemente premendo un tasto.

Proprio questa tipologia di funzionamento rimanda ai walkie-talkie che si utilizzavano da bambini. Sarà sufficiente scorrere verso l’alto sulla barra del messaggio e parlare per fare in modo che tutti possano ascoltare la chat. Attualmente la funzione non è ancora disponibile per tutti, ma ben presto se ne potrà godere a pieno. WhatsApp, anche questa volta, mostra come la tecnologia possa comunque essere un’esperienza unica.