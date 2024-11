Re Carlo ma quanto ci costi: i britannici inferociti per i costi dell’Incoronazione, cifre pazzesche

I britannici non avrebbero affatto digerito quelli che sono i costi dell’incoronazione di Re Carlo, le cifre sono letteralmente astronomiche.

Come se non bastassero i problemi di salute che lo hanno afflitto nei mesi scorsi, adesso Re Carlo si trova di nuovo nella bufera. La contestazione per il Re sembra essere piuttosto accesa.

Per lui sostituire la tanto amata Regina Elisabetta, di sicuro non è stato semplice. Salito al trono il 6 maggio 2023, si è scontrato più volte con al diffidenza del popolo inglese. Ma adesso che le cifre della sfarzosa festa di incoronazione sono venute a galla, gli inglesi lo attaccano duramente.

L’incoronazione del re d’Inghilterra è stato evento simbolico e tradizionale, che purtroppo, ha scatenato accese polemiche in Gran Bretagna. La monarchia continua ad avere un certo fascino, ma i sudditi si sono trovati a confrontarsi con un conto da capogiro, causa di indignazione soprattutto in un contesto di crisi economica.

L’evento, carico di magnificenza, ha fatto sorgere una legittima domanda: qual è il prezzo della regalità?

Il malcontento dei cittadini: una nazione divisa

Anche il Regno Unito si trova ad affrontare una grave crisi economica: a metterci lo zampino, l’inflazione che è ormai alle stelle e un sistema sanitario al collasso. Probabilmente con questo scenario, i cittadini si aspettavano una celebrazione sobria, che fosse in linea con i tempi difficili. Invece, chi ha seguito la cerimonia se lo ricorderà bene, l’incoronazione ha fatto mostra di un lusso sfrenato e un dispiegamento di risorse che ha lasciato scontenta la popolazione. Insomma, un evento che ha lasciato tutti di stucco, irrispettoso nei confronti delle famiglie che compiono quotidianamente sacrifici.

Sull’argomento la popolazione ha subito una netta frattura: da una parte, chi difende la tradizione e considera l’incoronazione come un qualcosa indispensabile all’unità nazionale, dall’altra chi invece chiede alla monarchia maggiore responsabilità e sobrietà.

Le cifre astronomiche: quanto è costato davvero l’evento?

A discolpa di Re Carlo, è possibile affermare che in questi mesi, di trono ha cercato di ridurre i costi e anche Kate e William pongono particolare attenzione sulla questione. Inoltre la cerimonia di incoronazione di Re Carlo, è costata molto meno di quella della Regina Elisabetta, oltre a 3 milioni in meno rispetto a quello che doveva essere il budget previsto, ma questo non basta ai cittadini.

Sembra che il costo dell’incoronazione sia stato di 85 milioni di euro, di cui 50,3 milioni di euro versati al Dipartimento incaricato di coordinare la cerimonia, 21,7 milioni di euro per il ministero dell’Interno incaricato di sorvegliare sulla sicurezza di coloro che hanno preso parte alla cerimonia. Ma a finire nel ciclone delle critiche sono stati i festeggiamenti del giorno successivo al Castello Windsor, a cui presenziarono anche star internazionali. A conti fatti sembra che il costo totale stimato si è aggirato intorno ai 250 milioni di sterline, una cifra veramente astronomica.