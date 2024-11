Assegno Unico, a Gennaio cambia tutto: memorizza queste due novità subito o resti fregato appena dopo la Befana

A gennaio ci saranno grandi novità per tantissimi italiani. Nella faccenda si menziona l’assegno unico. Ecco cosa cambierà a breve.

Ci sono tanti bonus messi a disposizione dallo Stato perché lo scopo principale è far arrivare a fine mese gli italiani senza il timore di non poter pagare le bollette e i beni di prima necessità.

A tal proposito è stata realizzata la Carta dedicata a te che permette a determinate famiglie di spendere circa 500 euro per l’acquisto di beni alimentari. In questo caso non bisogna fare alcuna domanda perché ci penserà il Comune di residenza a fare dei calcoli e capire chi rispetta i requisiti e chi no.

In questo caso si valuta molto l’Isee, dal momento che non deve superare la soglia dei 15.000 euro. All’appello non mancano altri bonus, dunque non serve fare altro che raccogliere le informazioni giuste per capire quale fa al caso proprio.

Di recente in tanti hanno fatto i salti di gioia perché il 2025 è alle porte e con se porterà tante novità che riguardano un altro supporto economico. Stiamo parlando dell’Assegno Unico.

Assegno Unico, in arrivo le novità

L’Assegno Unico rappresenta uno dei tanti supporti economici che lo Stato ha introdotto per aiutare i cittadini, soprattutto quelli che hanno a carico dei figli. È stato introdotto dal 1° marzo 2022 e lo si dà tenendo conto della condizione economica e del valore dell’Isee.

Secondo quanto riportato sul sito tuttolavoro24.it sembra che ci saranno tantissime novità per il 2025. Andando nello specifico, due riguarderanno proprio l’Assegno Unico. Un vantaggio per tantissime famiglie, ma solo alcune rispettano dei requisiti e, di conseguenza, ne potranno usufruire. Ecco a tutti i dettagli.

Gli italiani faranno i salti di gioia

In primis dobbiamo menzionare i genitori che hanno dei figli a carico fino ai 21 anni mentre se il figlio è disabile non ci saranno limiti legati all’età. In questo caso gli importi ogni mese varieranno da 28,50 euro fino ad arrivare alla soglia di 199,40 euro. Gioca un ruolo importante l’Isee perché più il valore è basso e più il mensile è alto. Per quanto riguarda il Bonus Nido, quando si fa richiesta l’Assegno Unico sarà escluso dal conteggio dell’Isee.

Poi ci saranno dei bonus per incentivare le nascite. Effettivamente molte sono le famiglie che rinunciano all’idea di avere più figli perché le spese sono difficili da sostenere. A tal proposito il Governo ha pensato bene di introdurre un supporto economico di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 con un reddito familiare di 40.000 euro annuali. Anche in questo caso l’Isee sarà escluso. Dagli importi erogati a titolo di Assegno Unico.