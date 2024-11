Bevi tre caffè al mattino? Ecco che cosa ti succede in pochissimo tempo

Gli amanti del caffè devono sapere a cosa vanno incontro se ne bevono almeno tre tazzine nell’arco di una giornata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Secondo la leggenda pare che l’Arcangelo Gabriele abbia consegnato a Maometto una bevanda nera capace di dargli le forze necessarie per intraprendere la sua missione, ovvero gettare le basi dell’Islam. In altri casi, invece, prevale la spiegazione storica: navi giunte in Europa ai tempi del Medioevo con schiavi turchi a bordo e grazie a loro si scoprì l’esistenza del caffè.

Secondo quanto riportato sul sito studiomedicoscandiano.it pare che sia opportuno consumare una determinata quantità di caffè nell’arco di una giornata. Se non si rispetta ciò si potrebbe andare incontro a delle problematiche da un punto di vista fisico.

Gli esperti sostengono che ci sono dei benefici, in quanto il caffè fornisce la giusta energia alle persone che devono affrontare la giornata fuori casa. Altri ne bevono una tazzina prima di fare un’attività sportiva mentre qualcuno la preferisce la sera prima di mettersi alla guida e raggiungere un locale.

A prescindere da tutto, il discorso è sempre lo stesso: non si deve mai eccedere in nulla. A tal proposito il caffè può essere la causa di insonnia, tachicardia e palpitazioni. Allora quante tazzine bisognerebbe bere nella quotidianità? La risposta varia tenendo conto di due categorie di persone.

Caffè, i benefici e cosa può provocare

Il caffè è un antiossidante e può prevenire con l’insorgere di alcune malattie. Ha un’attività digestiva perché stimola la secrezione gastrica, diminuisce l’appetito e riduce la sensazione di fame. Ha anche delle proprietà antinfiammatorie.

Allo stesso tempo causare l’intensificazione di una patologia se la si trascura. Può causare vari disturbi e tra questi sono inclusi nausea, vomito, aumento della frequenza cardiaca e respiratoria. Ma se non si può fare a meno del caffè, quali precauzioni bisogna considerare? Ecco la risposta.

Ecco cosa consigliano gli esperti

In linea generale si consiglia di consumare il caffè senza andare oltre le 4 tazzine in una giornata. Ovviamente non possono mancare delle eccezioni: una persona non ha mai bevuto il caffè può prendere in considerazione una tazzina all’inizio mentre chi ha problemi di cuore deve optare per il decaffeinato.

Sicuramente chi ama questa bevanda avrà difficoltà a darsi un limite, però in gioco c’è la salute e quando lo si capisce si agirà di conseguenza. L’importante è non farsi influenzare in negativo da tutto ciò, ma affrontare il tutto con la giusta predisposizione.