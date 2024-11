Basta freddo: ecco quanti gradi devono esserci in casa tua e in ufficio per evitare lo shock termico e le influenze I E’ il contrario di quel che pensavi

Quanto devi alzare il termostato quando fuori fa freddo? La risposta degli esperti potrebbe sorprenderti. Ecco la verità.

Sembrerebbe già inverno ma in realtà la stagione non è ancora arrivata. Negli ultimi giorni però un brusco calo delle temperature ci offre un assaggio.

Il freddo si inizia a sentire, e i riscaldamenti sono accesi da un pezzo. I più fortunati possono godere del caldo della fiamma del camino, che offre anche il vantaggio dell’atmosfera e la possibilità di prepararsi delle gustose caldarroste.

I più però hanno i cari termosifoni, che riscaldano ogni stanza. Un tepore di cui vogliamo approfittare il più possibile, alzando la temperatura.

Ma a quanto dovremmo impostare il termostato per beneficiare della giusta temperatura in casa? Il parere degli esperti potrebbe sorprenderti.

Fuori fa freddo: quanti gradi impostare in casa?

La prima raccomandazione che ha fatto il professor Giorgio Sesti, docente di Medicina interna presso l’università Sapienza di Roma, parlando all’Adnkronos Salute, come riporta anche tg24.sky.it è di utilizzare sempre un umidificatore poiché il termosifone secca l’aria. E questo può comportare problemi respiratori soprattutto a chi già soffre di asma o altro.

L’aria troppo secca infatti “asciuga le mucose che, invece, si devono tenere umide perché svolgano la loro funzione. L’umidità ideale è intorno almeno al 40-50%[…] l’ambiente umidificato correttamente è necessario specie di notte perché, se si seccano le mucose si respira male nel sonno, si può russare e si riduce la qualità del sonno con effetti negativi generali sull’organismo”. Bene quindi anche solo una vaschetta piena di acqua sul calorifero. E per quanto riguarda la temperatura?

La temperatura ideale

In casa cerchiamo calore e tepore, un clima confortevole che ci accolga quando rientriamo dal freddo esterno. Ed è proprio questo il punto. Una differenza troppo alta tra la temperatura interna e quella esterna potrebbe creare problemi. “Se ho una temperatura interna di 24 gradi, ho evidentemente una vasodilatazione e quando vado all’esterno, dove i gradi sono 8 per esempio, posso avere disturbi fastidiosi: da sbalzi pressori e giramenti di testa fino a forme respiratorie” spiega Sesti.

Quindi la temperatura ideale in inverno negli ambienti chiusi, che siano case, uffici o negozi, deve essere compresa tra i 18 e i 22 gradi al massimo, cercando come detto di evitare l’aria troppo secca. E senza dimenticare di areare spesso l’ambiente: il ricambio di aria è essenziale per scongiurare l’accumulo di germi e virus.