Compri casa senza tirare fuori un solo euro: ZERO ANTICIPO e mutuo al 100%, ora ti danno tutto, è ufficiale

Puoi finalmente comprare casa con un mutuo al 100% e senza dover dare l’anticipo. Da questo momento in poi è ufficiale.

Non sono pochi coloro che sognano di poter comprare casa, di poter avere qualcosa di proprio, senza dover vivere per sempre con le incognite di un contratto di locazione. Peccato che alla realizzazione di questo sogno c’è un ostacolo, ovvero, l’anticipo iniziale.

Per fortuna che ad oggi ci sono delle opportunità che potrebbero permettere l’acquisto di un immobile, anche senza disporre di risparmi consistenti.

Il mercato attuale mette a disposizione degli strumenti finanziari innovativi e incentivi specifici, che permettono di accedere al mercato immobiliare con soluzioni che eliminano o riducono il requisito del capitale iniziale.

Tra queste spiccano: i mutui al 100%, ma anche, l’affitto con riscatto e il leasing immobiliare. Ovviamente si tratta di opzioni che ancora oggi, in molti non conoscono e che meritano di essere esplorate per poterle capire e sceglie la più adatta alle proprie esigenze.

Gli aiuti dallo Stato e le altre possibilità

Per offrire una notevole spinta al mercato immobiliare, lo Stato ha inserito nel proprio sistema economico diversi programmi, che offrono incentivi per l’acquisto della prima casa. Decisione questa, presa con l’intenzione di incentivare l’investimento di un immobile, soprattutto da parte dei giovani. All’interno di un programma economico piuttosto complesso sono stati inseriti: prestiti agevolati e contributi a fondo perduto per determinate fasce di reddito.

Le alternative agli aiuti statali e al mutuo al 100% sono: il leasing immobiliare, che permette di pagare un canone mensile e riscattare l’immobile al termine del contratto, senza l’obbligo di un anticipo; ma anche l’affitto con riscatto, il quale prevede la stipula iniziale di un regolare contratto d’affitto che prevede, a scadenza, il pagamento di una “maxi rata”, per poter perfezionare l’acquisto dell’immobile.

Perché il mutuo al 100% sta cambiando le regole del mercato

Ovviamente la misura a cui la maggior parte di coloro che vogliono acquistare casa, aspirano è un mutuo al 100%, formula che consente di finanziare l’intero valore dell’immobile senza bisogno di un anticipo. Un’opportunità particolarmente interessante per chi non ha risparmi, anche se richiede il possesso di requisiti fondamentali: un reddito stabile e dimostrabile, una buona affidabilità creditizia e, in alcuni casi, garanzie aggiuntive come un fideiussore.

Occorre inoltre considerare che in genere, la concessione di un mutuo al 100% avviene a fronte di un importo della rata mensile, maggiore. Il mutuo al 100% è uno strumento ideale per giovani acquirenti e lavoratori precari, considerando che alcune banche offrono condizioni agevolate per queste categorie. Nonostante le indubbie difficoltà nell’ottenere tale finanziamento, resta una soluzione strategica, soprattutto in un contesto di tassi d’interesse particolarmente favorevoli.