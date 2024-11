Batosta tasse per gli italiani: aumenti per oltre 10 milioni di cittadini i Ti sfilano fino a 360 euro in più al mese

Una vera batosta quella che sta aspettando 10 milioni di cittadini. Pagheranno fino a 360 euro in più al mese, sembra assurdo, ma è la realtà.

Le notizie a livello fiscale, che arrivano per quello che riguarda il 2025 non sembrano essere incoraggianti. Quello che si prospetta è un anno piuttosto complesso per molti italiani, con un aumento significativo del carico fiscale, che colpirà ben 10 milioni di cittadini.

Saranno diverse le fasce della popolazione colpite dalle modifiche alla tassazione, alimentando un dibattito non poco acceso sull’impatto economico che tali cambiamenti avranno.

Non sono pochi coloro che temono le nuove misure in grado di compromettere ulteriormente il potere d’acquisto già messo alla prova negli scorsi mesi, dall’inflazione e dagli alti costi dell’energia.

Le famiglie e i lavoratori si trovano dunque a fare i conti con una serie di preoccupazioni, all’interno di un contesto di tensioni economiche globali.

Di quali tasse stiamo parlando?

Le primissime analisi rivelano come gli aumenti siano legati a settori di consumo quotidiano, essi infatti, andranno a colpire in maniera importante i prodotti di largo utilizzo. Inizialmente si era largamente parlato di un ampliamento delle aliquote IRPEF ovvero di modifiche al cuneo fiscale, ma sembra che invece, l’impatto sarà più immediato e percepibile. Per esempio, si prevedono incrementi su alcune accise, che potrebbero portare ancora più in alto i costi di alcuni beni molto diffusi. Senza dubbio il peso maggiore sarà avvertito in quei segmenti della popolazione che già sono stati largamente provati dagli incrementi di prezzo avvenuti negli scorsi anni.

Il cambiamento si concentrerà su alcuni beni specifici, di largo consumo. L’inasprimento delle accise porterà a rincari che porteranno via dalle tasche degli italiani fino a 360 euro al mese.

Ecco nello specifico cosa riguarderà l’aumento

L’aumento fiscale che sta destando preoccupazione in milioni di italiani è legato ai prodotti del tabacco. Gli accrescimenti delle accise sulle sigarette porteranno ad aumenti fino a un euro per pacchetto. Si tratta di una decisione che segue una linea di azione ben precisa e che viene portata avanti da diversi governi europei, volta a disincentivare il consumo di tabacco, al fine di riuscire a ridurre i costi sociali e sanitari legati al fumo.

La manovra solleva non poche preoccupazioni tra i consumatori. I fumatori occasionali probabilmente riusciranno ad adattarsi al cambiamento, ma per i fumatori abituali la situazione sarà più complicata. Questa decisione rappresenta dunque un chiaro invito a riflettere sul proprio stile di vita e a valutare alternative, non solo per un fine economico, ma anche di benessere.