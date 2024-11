Addio monete in Italia: abrogate da Capodanno, decisione irrevocabile dello Stato, recupera immediatamente i soldi prima che non valgano più nulla

In Italia da Capodanno verranno abrogate le monete. Si tratta di una decisione irrevocabile ormai, ma devi essere veloce a recuperare i soldi.

Si susseguono ormai da molto tempo le voci secondo le quali ben presto verranno abolite le monete che sono attualmente in circolazione. In realtà non sono pochi a credere che ben presto si dovrà addirittura dire addio ai soldi contanti, ma questa sembra essere una situazione molto lontana.

Ma intanto, a partire dal prossimo Capodanno, sembra proprio che lo Stato italiano abbia preso una decisione che si rivela essere drastica e irrevocabile: eliminare definitivamente alcune monete dal sistema.

Ovviamente le conseguenze dirette di questa decisione saranno per chi ancora le utilizza. Un annuncio che ha creato molta confusione e anche un certo livello di preoccupazione. Quello che molti cittadini stanno cercando di comprendere è se questa mossa sarà in grado di impattare sulle loro vite quotidiane e il valore del denaro di cui sono in possesso.

Non sono pochi coloro che risultano essere convinti che questa decisione rispecchi l’evoluzione tecnologica, che ci porta verso una società sempre più cashless. Ma cerchiamo di comprendere cosa sta succedendo.

I motivi dietro questa scelta e il suo impatto

Ci sono alcune fonti ufficiali che si sono sbilanciate a riguardo e che hanno evidenziato come una decisione di questo genere si baserebbe sull’analisi dei costi-benefici legata alla loro produzione e circolazione. Sono i numeri a confermare che mantenere in circolazione tali unità monetarie sia diventato, a livello economico, veramente insostenibile. Senza considerare che eliminare le monete, potrebbe incentivare l’uso di pagamenti digitali, come carte e bancomat: cosa questa, che lo Stato auspica da tempo.

I benefici evidenti, però, non sembrano convincere i cittadini che si chiedono cosa succederà al valore delle monete di cui ancora oggi dispongono. L’invito delle autorità e anche dei media è chiaro: chiunque sia ancora in possesso di queste monete dovrebbe agire in maniera immediata, per convertirle e non perdere nulla del loro valore.

La preoccupazione dilaga in maniera quasi prevedibile

Nonostante una misura di questo genere sia stata auspicata più volte anche in Italia, per il momento non c’è motivo di agitarsi. Il provvedimento sarà, per il momento, applicato in Canada, dove la moneta da 1 centesimo è stata definitivamente abrogata. Un cambiamento questo, che segue la scia di decisioni che dal 2012 vengono prese in merito alla riduzione della circolazione delle monete; la produzione sarebbe troppo esosa, rispetto al loro valore nominale.

Attualmente la misura verrà adottata solo per le monete da un centesimo, ma potrebbe colpirne altre. In Italia nonostante se ne sia tanto parlato, non sembra che le istituzioni italiane abbiano intenzione di prendere la stessa strada.