Meloni sforna soldi: 500 euro per gli italiani, li puoi usare subito e non devi far altro che presentare un documento banalissimo

Nuovo bonus da parte del Governo Meloni. Potresti essere tra i fortunati ad avere diritto a ben 500 euro da usare come vuoi. Basta questo documento.

Il Governo Meloni sta affrontando nuove sfide con gli italiani, cercando di risollevare le sorti – e il morale – di quanti sono in difficoltà. E sono davvero tanti.

Siamo un popolo con una grande resilienza, e nonostante il periodo storico particolarmente difficile, iniziato con la terribile pandemia, teniamo duro.

Moltissime famiglie si sono trovate in ginocchio quando uno o più membri hanno perso il lavoro; una situazione insostenibile che ha messo a dura prova la resistenza di chi si è ritrovato da un giorno all’alto senza sostentamento.

In questo quadro disastroso si colloca l’aiuto del Governo che cerca, mediante l’erogazione di bonus e sussidi vari, di dare una boccata d’aria al popolo italico. Tra i bonus in arrivo e interessanti ce n’è uno di 500 euro. Per ottenerlo devi semplicemente presentare un documento. Vediamo i dettagli.

Meloni e i 500 euro agli italiani

Soprattutto a fine anno, quando le spese aumentano per un motivo o per un altro, fanno comodo dei soldi in più. Tra scadenze, bollette e spese natalizie gli italiani si ritrovano con il portafogli svuotato. I bonus e gli aiuti stanziati dallo Stato servono proprio a dare una boccata di ossigeno a quanti sono in difficoltà.

E i 500 euro di cui parliamo sono quanto mai utili. Potranno essere utilizzati per acquistare generi alimentari di rima necessità, carburante e abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale. I soldi saranno accreditati su carta elettronica prepagata e nominativa, cioè personale, distribuita da Poste Italiane. Ma chi ne ha diritto? E che documento serve?

Il semplice documento da presentare

Per ottenere questi 500 euro erogati dal Governo Meloni occorre ovviamente possedere alcuni requisiti. Intanto verrà data precedenza, come riporta fiscoetasse.com, a “nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso; nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso; nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso”.

Ed è proprio questo il documento da presentare per ottenere il bonus della social card Dedicata a te: l’Isee. Avranno diritto ai 500 euro tutti coloro i quali sono in possesso di un Isee in corso di validità che non sia superiore a 15mila euro.