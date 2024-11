13esima a Natale, busta paga ricchissima quest’anno: ecco quando arrivano i soldi, c’è la data ufficiale

Ci sono adesso le date ufficiali, ecco quando si potrà finalmente avere la 13esima a Natale 2024. Un regalo veramente per tutti.

Se a dicembre c’è qualcosa che offre un importante sollievo finanziario, quella è sicuramente la 13esima. Sappiamo bene quanto sul finire dell’anno, le spese sembrano proprio non finire mai, tra il cibo per cene e pranzi in famiglia, regali e addobbi, lo stipendio esce dalle tasche degli italiani ben presto.

Quindi la tredicesima è una sorta di manna dal cielo a cui nessuno potrebbe mai rinunciare. Ai lavoratori dipendenti questa mensilità aggiuntiva non solo spetta di diritto, ma è prevista dai CCNL.

Per chi ha lavorato l’intero anno, l’importo spettante è pari allo stipendio lordo che si percepisce da accordi contrattuali, altrimenti essa verrà calcolata in base ai mesi effettivamente lavorati nel corso dell’anno. Una vera gratifica, volta anche a dare una sorta di “pacca sulla spalla”, al dipendente che diligentemente ha svolto il suo lavoro per tutto l’anno.

Ma quello che maggiormente interessa i lavoratori, sono le date in cui, tali importi verranno pagati. Ecco allora cosa sapere a riguardo; sono stati indicati i calendari dei pagamenti.

Come viene calcolata la tredicesima: criteri e dettagli

Come accennato in precedenza, il calcolo di quella che comunemente viene chiamata tredicesima, avviene in base allo stipendio lordo mensile, moltiplicato per i mesi effettivi di servizio e diviso per dodici. In altre parole, una mensilità aggiuntiva, che però può risultare inferiore rispetto a quanto molti si attendono; questo succede perchè nel calcolo non sono incluse eventuali indennità o bonus percepiti durante l’anno. Per esempio, non rientrano nel calcolo della tredicesima: i premi di produttività, gli straordinari o le maggiorazioni per eventuali extra mansioni svolte non vengono conteggiati nella tredicesima.

Il trattamento economico non spetta solo a coloro che lavorano a tempo interinato o full time, bensì esso è destinato anche a coloro che operano in part-time o a tempo determinato, per loro l’importo darà commisurato all’effettivo orario di lavoro. Ricordiamo che anche i pensionati ricevono la tredicesima, calcolata sugli importi mensili delle loro pensioni.

Le date di pagamento della tredicesima per il 2024: quando arrivano i soldi?

Le tempistiche di pagamento della tredicesima possono variare a seconda del tipo di lavoratore. Per quello che riguarda i conteggi 2024, i pensionati riceveranno la tredicesima nei primi giorni di dicembre, insieme all’assegno pensionistico. I dipendenti pubblici, invece, si vedranno accreditare la tredicesima a metà dicembre, la data ufficiale diffusa è quella del 15 dicembre, sebbene possano verificarsi lievi variazioni a seconda dell’ente specifico o della banca.

Ma veniamo ai dipendenti privati, per loro il periodo di pagamento si estende generalmente tra il 12 e il 24 dicembre: ogni azienda internamente va a stabilire la data esatta, La legge, in ogni caso, prevede che l’importo venga corrisposto entro Natale. Questa erogazione rappresenta un’opportunità per molte famiglie, un sospiro di sollievo da una condizione economica difficile.