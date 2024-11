Bonus Natale 2024, altro che automatico, non lo danno a tutti: serve questo PDF, se non lo compili sono guai

Il Bonus di Natale non è automatico come ci hanno fatto credere. Serve questo PDF altrimenti non lo si riceve affatto.

Il Governo in occasione di questo Natale 2024, ha deciso di predisporre uno speciale bonus da 100 euro. Una misura che dovrebbe essere in grado di andare a sostenere economicamente, tutti i lavoratori con redditi medio-bassi e con familiari a carico.

A differenza di quello che si credeva, l’accesso al beneficio non sarà affatto automatico, infatti si richiede la compilazione di un PDF specifico, da consegnare al momento della richiesta.

I fondi sono destinati solo a chi è in possesso dei requisiti economici e familiari che sono stati previsti nel momento in cui il bonus è diventato ufficiale.

Chiunque intenda ricevere il contributo extra, dovrà quindi dotarsi di questo modulo, per poter ricevere l’importo di 100 euro direttamente in busta paga. A questo punto, non sono pochi i lavoratori che si chiedono di cosa si tratta.

A chi è destinato il bonus e quali sono i requisiti richiesti

Come largamente spiegato dai mezzi di comunicazione, nelle scorse settimane, il Bonus di Natale spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Per potervi avere accesso occorre avere un reddito annuale fino a 28 mila euro e o un coniuge o almeno un figlio a carico. Si tratta infatti, di una misura pensata per andare ad offrire sostegno alle famiglie in difficoltà economica, che nel periodo festivo devono affrontare spese maggiori. Il requisito dell’ISEE è stato introdotto, per favorire quella che è la fascia della popolazione con reddito più basso e che quindi ha maggiormente risentito della crisi economica.

Lo stato di famiglia e il reddito devono essere dichiarati nella maniera corretta, per poter accedere effettivamente al bonus e questo è possibile solo tramite il modello previsto.

Come richiedere il bonus e l’importanza del PDF

Il documento a cui fare riferimento altro non è che un’autodichiarazione, essenziale per dimostrare di essere in possesso dei requisiti di reddito e famiglia necessari. Questo PDF va compilato in maniera accurata e quindi consegnato al proprio datore di lavoro, che provvederà a inserire i 100 euro in busta paga assieme alla tredicesima di dicembre. Per quello che invece riguarda i dipendenti pubblici, la procedura differisce leggermente: essi dovranno inoltrare la domanda accedendo direttamente al portale NoiPA, andando a fornire i dati necessari nel formato specificato.

A differenza di quello che si credeva in precedenza, l’autodichiarazione a cui si fa riferimento non è facoltativa, ma indispensabile affinché il bonus venga erogato. Se non si provvede a questo, si perde l’opportunità di percepire il bonus.