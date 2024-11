Bonus famiglia, Meloni sforna soldi: 1900 euro IMMEDIATE, ma ad una sola condizione I Gioia doppia da infiocchettare di rosa o celeste

In arrivo una misura economica finalmente consistente per i genitori: nel 2025 ricevono 1.900 euro, ecco tutte le condizioni.

Sarà presente nella nuova Legge di Bilancio: il 2025 si prepara ad aprirsi con buoni auspici grazie alla decisione del Governo Meloni, una vera assistenza per le famiglie che rientrino nei requisiti.

Un segnale forte dal Governo vigente per incoraggiare le nascite.

Il tasso di natalità non è mai stato così basso nel nostro Paese.

Tra precarietà, inflazione e stipendi bassi, sempre meno persone decidono di mettere su famiglia: ecco come la classe dirigente ha deciso di dare un sostegno concreto e immediato ai genitori.

Legge di Bilancio 2025, Meloni approva un bonus per le famiglie

La novità introdotta nella manovra economica prevista per il nuovo anno riguarda i neo-genitori. Si tratta del bonus nuovi nati, che si applica alle famiglie che registreranno la nascita di un nuovo bebè nel 2025. Il bonus nuovi nati consta di 1000 euro una tantum, ma la vera novità sta nel mancato conflitto con altri tipi di misure assistenziali economiche.

Infatti, tutti i bonus relativi alle nuove nascite e alle famiglie, come il bonus mamma domani, per esempio, varato anni fa, furono assorbiti da una nuova misura. Si tratta dell’Assegno Unico, che riguarda tutte le famiglie che necessitano di un aiuto economico e che certifichino tale necessità attraverso la presentazione di un ISEE che non superi una certa soglia. Ecco, quindi, come si combinano le due somme.

Due somme giungono direttamente dallo Stato: ecco come si combinano

Se le soglie relative all’ISEE per l’ottenimento dell’Assegno Unico devono ancora subire il ricalcolo per il 2025, quella per quanto riguarda il bonus nuovi nati è già stabilita. Questa somma una tantum di 1000 euro spetta ai nuclei familiari con un figlio nato nel 2025 purché l’ISEE non oltrepassi la soglia di ben 40.000 euro.

Poiché, inoltre, le due misure non si escludono, una nuova famiglia che rispetti entrambi i requisiti può raggiungere una somma di ben 1.900 euro alla nascita di un bebè. Oltre ai mille euro, infatti, se la famiglia appartiene alla fascia ISEE più bassa, ha diritto a ricevere circa 900 euro. Infatti, l’Assegno Unico, come detto, ha sostituito anche il bonus mamma domani, che prevedeva la ricezione di 800 euro già al settimo mese di gravidanza. Conteggiando anche gli arretrati, ecco che la somma raggiunge facilmente i 900 euro. Se state pensando di mettere su famiglia, il 2025 è l’anno giusto.