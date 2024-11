Spargi sale sulle finestre: il segreto delle nonne funziona davvero I Fallo subito: non ti ammali più e risparmi centinaia di euro di antibiotici

Non ci crederai, ma il sale può essere utilizzato anche al di fuori della cucina. In passato era utile per avere dei benefici da un punto di vista salutare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il sale è presente in tutte le nostre case, soprattutto in cucina ed è costituito quasi completamente da cloruro di sodio. In commercio si trova sia il sale grosso che il sale fino e il tutto varia in base alla dimensione dei cristalli e del tipo di produzione. È un elemento fondamentale per l’alimentazione, in quanto dà sapore al piatto.

Non tutti sanno che in Italia fino al 1974 si poteva acquistare presso le tabaccherie come il tabacco e lo Stato gestiva il tutto. Le principali saline (impianti di produzione di sale marino da acqua di mare con evaporazione dell’acqua) si trovano in Puglia, in Sardegna e in Sicilia.

A livello nutrizionale, gli esperti sostengono che bisogna rispettare delle quantità di assunzioni che si differenziano da adulto a bambino. A prescindere dall’età, l’importante è non eccedere. Nel sale sono presenti il potassio, lo iodio e il magnesio che rappresentano un ruolo rilevante per la salute dell’organismo umano.

Forse ultimamente avrai notato che tante sono le persone che mettono vicino alle finestre dei contenitori con all’interno del sale. Una cosa alquanto insolita, ma in realtà anche le nostre nonne conoscevano questo trucchetto efficace per salvaguardare il proprio benessere. Andiamo a scoprire cosa si nasconde dietro questa scelta.

Sale, una scoperta sensazionale

Probabilmente non sei a conoscenza del fatto che il sale non serve solo per dare un ulteriore sapore alle pietanze. Infatti è utile anche per altro in una casa.

Secondo quanto riportato sul sito fanpage.it, pare che il sale venga usato per combattere un nemico molto temuto quando si vive tra le mura domestiche. Questo trucchetto è stato divulgato da alcuni video pubblicati sul web che non hanno fatto altro che proporre i rimedi casalinghi tipici delle nonne.

Un rimedio per un problema largamente diffuso

La ciotola di sale collocata davanti a una finestra non fa altro che evitare la formazione di muffa: “Il sale ha la capacità di assorbire naturalmente l’umidità dell’aria e, sostanzialmente, l’asciuga, in modo che quando entra in contatto con il vetro si formano meno goccioline di condensa”. Inoltre Andy Ellis, un esperto di casa e giardino del Posh Living, ha dato un altro consiglio.

“La quantità di sale da usare varia a seconda delle dimensioni della finestra dove verrà posizionata la ciotola…Più è grande la finestra, maggiore è la quantità di sale necessaria, anche se di solito una piccola ciotola dovrebbe bastare”. La scelta della grandezza del contenitore, dunque, dipende solo da te.