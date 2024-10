Giorgia Meloni a sostegno della 3° età: bonus anziani in arrivo: 850 euro sul conto, ecco da quando e cosa fare per averli

850 euro sul conto corrente, ma solo se hai superato una certa età: ecco cosa sapere a riguardo del bonus anziani in arrivo.

Ci sono alcune fasce della popolazione che hanno accusato la crisi economica molto più di altre. Questo è il motivo che ha spinto il governo italiano a lavorare affinché, proprio loro potessero avere aiuti maggiori. Loro chi? Gli anziani, ovvio.

Sicuramente gli anziani sono parte di una popolazione che, quotidianamente deve fare i conti con difficoltà di ogni genere e con il bisogno di essere aiutati e non ci riferiamo solo all’aspetto economico.

Questo è il motivo alla base del lavoro svolto dal governo, affinché, proprio coloro che sono considerati fragili, possano avere un aiuto economico. Il bonus anziani sta per entrare in vigore.

Una buona notizia per coloro che dovrebbero essere la saggezza dell’intera popolazione, ma che troppo spesso vengono bistrattati e lasciati al loro destino. Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo.

Bonus anziani, per affrontare al meglio la terza età

La statistiche ci dicono che l’Italia è un paese di vecchi. L’età media della popolazione si è spostata abbondantemente in avanti, per via di uno stile di vita più salutare, che permetterebbe loro di godere di buona salute molto più a lungo. Ciò non toglie che, quando si supera una certa età, si abbia bisogno di aiuto nello svolgimento delle proprie attività quotidiane. Ecco che in questa prospettiva, arriva quello che ora si conosce come bonus anziani, previsto già a partire da gennaio 2025.

Mancano 2 mesi alla fine del 2024 e si sta lavorando duramente alle misure che, interesseranno i cittadini a partire dal prossimo anno e questo bonus sarà uno degli argomenti che maggiormente susciterà interesse. Una prestazione universale che è stata prevista dal Decreto legislativo n.29 dello scorso 15 marzo, noto anche come Decreto anziani. Per poterne beneficiare, occorre però, essere in possesso di alcuni requisiti.

Chi può ottenere il bonus anziani e come

850 euro è l’importo a cui si ha diritto. Il contributo è destinato a coloro che hanno superato gli 80 anni e sono considerati fragilissimi. Per poter beneficiare della prestazione però, occorre essere in possesso di un ISEE sociosanitario non superiore ai 6 mila euro. Inoltre occorre essere già titolari di indennità di accompagnamento, ovvero avere i requisiti affinché questa venga riconosciuta.

L’importo che verrà erogato dallo Stato, potrà essere utilizzato per eventuali contratti di lavoro con collaboratori domestici, ovvero l’acquisto di servizi destinati alla cura e all’assistenza del soggetto. Se il bonus non viene utilizzato a tal scopo, l’INPS si riserva la possibilità di togliere il beneficio.