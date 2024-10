Cimici e insetti nel bucato, che orrore: finalmente SVELATO IL MOTIVO, ecco come risolvere il disgustoso problema per sempre

Questo è il periodo delle cimici tanto temute, ecco qual è il motivo e come puoi definitivamente risolvere questo problema.

Se nella stagione autunnale c’è una certezza, quella è sicuramente la presenza delle tanto odiate cimici nel bucato. Quel piccolo insetto che varia nelle dimensioni e nei colori e che incute timore in buona parte delle massaie italiane, in questi mesi sembra trovarsi ovunque.

Onnipresenti nel bucato quando lo si porta in casa, alcune volte sono talmente impertinenti da farsi trovare vicino alle porte, finestre e anche alla tua automobile.

Quello che è certo è che le dimensioni ridotte non impediscono loro di diventare il vero spauracchio di chi se le trova di fronte e il motivo è solamente uno, il cattivo odore che sono in grado di emanare nel momento in cui si sentono attaccati.

Come se non bastassero loro a rovinare tutto, ci si mettono anche altri insetti: ma tranquilli, c’è un modo per evitarli.

Mai più cimici sul tuo bucato

Settembre, ottobre e novembre sono i mesi in cui le cimici e gli insetti di questo periodo la fanno letteralmente da padroni. Dopo essere sopravvissuti, più o meno indenni, alle zanzare e alle mosche, che in piena estate non rendono di certo la vita semplice, a ognuno di noi, ecco che arrivano loro momento. Un piccolo animaletto verde, odiato veramente da tutti. Nessuno lo vorrebbe a casa, eppure si insinua appena si apre una finestra, una porta, ovvero si raccoglie il bucato dopo averlo lasciato asciugare all’aria aperta. Non c’è insetticida che sembra sia in grado di contrastarli, perlomeno tra quelli che si possono acquistare nei negozi specializzati.

Ma quando non sembra che ci siano delle soluzioni valide, ci vengono incontro i vecchi rimedi della nonna che ancora una volta si rivelano essere sempre i migliori per risolvere le problematiche di tutti i giorni. Nessuna cimice ha scampo quando Super Nonna entra all’azione. In realtà sono diverse le soluzioni che si possono applicare a quella che a volte si rivela una vera e propria invasione.

I rimedi più efficaci che devi assolutamente provare

Dopo la calda estate per le cimici è il momento del risveglio. Nessuno le vorrebbe trovare sul proprio bucato e per fortuna ci sono dei rimedi economici, semplici ed efficaci che permettono di evitare la loro presenza. Innanzitutto il Sapone di Marsiglia che, con il suo forte profumo infastidisce questi piccoli insetti. Quindi, per evitare di trovare i temibili animaletti verdi sul bucato, sarebbe meglio scegliere questa tipologia di sapone. Per evitare che le cimici entrino in casa, si può anche creare una miscela da spruzzare nelle vicinanze delle porte, dei balconi, zanzariere e finestre.

Un ottimo metodo è quello di scuotere i panni, sia prima di stenderli che prima di portarli in casa quando saranno finalmente asciutti. Un trucco che quasi nessuno conosce è quello di scegliere lenzuola di un colore brillante, come il giallo o il verde. Sembra che queste tonalità siano in grado di allontanare le cimici che la associano alla natura e a un ambiente che non è adatto alla loro sopravvivenza. Infine, una mistura di aglio e menta permette di allontanare tutti gli insetti.