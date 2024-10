L’intelligenza Artificiale ci farà licenziare tutti: solo 3 professioni resisteranno I E se lo dice lui, bisogna credergli

L’intelligenza artificiale sta avanzando sempre più anche nel mondo del lavoro, ma alcune professioni non potranno mai essere rimpiazzate. Ecco quali sono.

Tutti sono concordi nel dire che l’intelligenza artificiale stravolgerà nel corso del tempo la quotidianità dell’uomo. Non c’è da stupirsi se il discorso riguarderà anche il settore lavorativo.

Infatti attorno alle intelligenze artificiali si stanno delineando nuove figure professionali. Una di queste è quella dell’ingegnere di inserimento che ha come compito quello di sviluppare le istruzioni fornite dall’AI ai clienti quando richiedono assistenza. Non è richiesta una laurea, ma semplicemente capacità di comprensione di linguaggio e avere buone conoscenze in ambito tecnologico e digitale.

Sul sito agsrealestate.it è stato riportato che negli Stati Uniti lo stipendio mensile corrisponde a 25.000 euro. In Italia, invece, per ora si parla di 3.000 netti al mese. Tuttavia la situazione potrebbe cambiare, dunque per chi ha intenzione di mettersi alla prova può tentare di portare a casa cifre ancora più elevate. Nonostante tutto se risultano fuori nuove figure professionali altre saranno destinate a svanire.

Eppure secondo quanto riportato sul sito money.it sembra che sono alcune professioni riusciranno a sopravvivere nonostante stia avanzando sempre più l’intelligenza artificiale. Il tutto non sta facendo altro che cambiare radicalmente la vita dell’essere umano.

L’intelligenza artificiale non avrà la meglio su alcune professioni

A chi non è noto Bill Gates, il principale fondatore di Microsoft Corporation? Proprio lui sostiene che l’intelligenza artificiale darà una chiave di svolta anche nel settore professionale. A parer suo cambierà anche il modo di pensare delle persone e, di conseguenza, anche il modo di comunicare tra loro. Tuttavia sostiene che alcuni lavori riusciranno a resistere a questi cambiamenti considerevoli. Andiamo a scoprire quali sono.

Tenendo conto del fatto che bisogna tutelare l’ambiente, si deve puntare sulla riduzione delle emissioni di carbonio. A tal proposito verranno sempre più richieste le figure di ingegneri ambientali, specialisti in energie rinnovabili e manager dell’energia.

Caratteristiche umane irrinunciabili

La biologia e tutte le scienze che ruotano attorno alla vita avranno bisogno dell’intelligenza artificiale come supporto per la raccolta di analisi e dati, ma sarà sempre cruciale l’intervento del biologo. Con la lente di ingrandimento osserverà tanti fenomeni complessi che sfuggiranno a qualsiasi tipo di intelligenza artificiale.

Anche programmatori e ingegneri informatici saranno sempre presi in considerazione e mai rimpiazzati. Creatività, intuizione, capacità di innovazione saranno sempre caratteristiche e puramente umane. Ci deve essere anche criticità, abilità manuali, perspicacia e predisposizione a una collaborazione oltre che studio individuale.