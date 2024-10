Vuoi scoprire quando andrai in pensione? Te lo dice ISTAT: ma tieniti forte, potrebbe non piacerti ciò che scoprirai

L’ISTAT ti dice quando andrai in pensione. Peccato che forse l’informazione che se ne ricaverà non sarà di certo piacevole come si spera.



Ed eccoci qui a parlare di un tema che molto caro è tutti gli italiani. Chi inizia a superare una certa età, inizia a pensare al momento in cui potrà finalmente godersi la sua agognata pensione. Peccato che, considerando anche le riforme che sembrano comparire all’orizzonte, le notizie non sono incoraggianti.

Il miglioramento dello stile di vita e l’innalzamento della vita media degli italiani ha portato a spostare il pensionamento sempre più avanti, con una serie di lamentele da parte di tutti.

Insomma, si va in pensione quando si è ormai troppo vecchi, ma questo risponde anche al bisogno di un’Italia che, con un basso indice di crescita, non ha mezzi economici a cui attaccarsi per riuscire a pagare le pensioni.

Quindi, se sei anche tu tra coloro che sono curiosi di sapere quando andranno in pensione, ecco cosa ci dice l’ISTAT.

L’Italia un paese di vecchi

Una storia che sentiamo ripetere ormai da molto tempo e che ci lascia sempre più perplessi. La natalità in Italia è sempre minore e il motivo sembra ricadere nelle condizioni economiche che non permettono ai giovani di costruire la loro famiglia in maniera tranquilla. Spesso le famiglie hanno un solo figlio, perché farne di più spaventa, per via dei risvolti economici a cui, purtroppo, occorre pensare.

Intanto però il numero di anziani, rapportato a quello dei giovani sembra essere sempre in costante aumento. Insomma, un concatenarsi di problematiche che, potrebbe creare non poca confusione nel sistema economico italiano. Se la forza lavoro manca, chi versa i contributi per pagare le pensioni? Come un cane che si morde la coda.

Quali sono le previsioni per il futuro

Quindi ci si chiede quali siano le previsioni per il futuro. Secondo i dati degli esperti, la popolazione in grado di offrire forza lavoro continuerà a diminuire, aumentando coloro che sono in età pensionabile. Questo si traduce, sempre secondo i dati dell’ISTAT in un ritardo della pensione. Si pensa che nel 2052 si andrà in pensione a 70 anni.

Per poter abbassare questa tendenza occorre una crescita della popolazione, con nuove nascite, che sia veramente molto importante e probabilmente proprio in questa prospettiva il Governo sta lavorando anche per una serie di bonus alle famiglie numerose.